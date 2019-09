W podskokach do półfinału. Spokojny bieg Patryka Dobka

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

WSZYSTKO O LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA 2019

Polak w spokojnym biegu uzyskał czas 49,89, co było 18. rezultatem w stawce. Jego najlepszy wynik w tym roku to 48,80. Tyle pobiegł w sierpniu podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy, czym zagwarantował sobie udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Dobry debiut Sabat

Kamila Lićwinko nie zawiodła. "Pokazałam, że potrafię walczyć" Kamila Lićwinko... czytaj dalej » Sabat długo nie wiedziała, czy uda jej się awansować do półfinału biegu na 800 m. Ostatecznie weszła do niego czasem 2.02,43. Odpadły m.in. Szwajcarka Selina Buchel czy Brytyjka Lynsey Sharp.



- Bieg był prawie perfekcyjny, jedynie nie udało mi się obronić trzeciej pozycji na ostatnich 100 metrach. Większość dystansu byłam bardzo blisko krawędzi i musiałam trzymać równowagę, bo byłam lekko z niej wytrącana. Co chwilę mnie ktoś popychał lub lekko deptał. Ale też ścięło mi nogi. Mimo wolnego biegu, to odczuwam. To na pewno nie był szczyt moich możliwości – zapewniła.



Sabat debiutuje w mistrzostwach świata i przyznała, że odczuwała pewien stres. - Ale udało mi się uspokoić i nawet boję się, że właśnie zbyt spokojnie podeszłam do tego startu - mówiła na mecie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 m

Dwie Polki odpadły

Wcześniej awans do finałów uzyskały Joanna Fiodorow w rzucie młotem i Kamila Lićwinko w skoku wzwyż. Odpadły Malwina Kopron w rzucie młotem i Aneta Konieczek w biegu na 3000 m.



Jedyny zaplanowany na ten dzień finał, maraton kobiet - bez Polek - rozpocznie się o godz. 22.59 czasu warszawskiego