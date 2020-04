Pyrek: większość z nas uświadomiła sobie, jak ważną rolę odgrywa uprawianie sportu

05.05 | W niedzielę w charytatywnym celu pobiegnie niemal cały świat. Wszyscy wystartują dokładnie o tej samej godzinie, bez względu na strefę czasową. Wings For Life to bieg wyjątkowy, a jego celem jest niesienie wsparcia i rozwój badań nad metodami leczenia urazów rdzenia kręgowego. To także jedyny taki bieg, gdzie meta goni biegaczy.

Monika Pyrek dołączy do biegaczy podczas Wings For Life

Monika Pyrek dołączy do biegaczy podczas Wings For Life

Lićwinko tęskni za normalnym treningiem. "Nie mam, gdzie skakać" Wieść o... czytaj dalej »

Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk w sobotę przedstawili plan odmrażania polskiego sportu. Niektóre obiekty sportowe w kraju otwarte zostaną już 4 maja. Chodzi m.in. o tzw. orliki - na których równocześnie będzie mogło przebywać nie więcej niż sześć osób - i korty tenisowe. Wszystkie czynności wykonywane na otwartych od 4 maja obiektach sportowych, czyli sam trening, będą odbywać się bez maseczki.

Wyzwanie i wybawienie

Wkrótce zostaną również otworzone obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i Wałczu. W komunikacie prasowym COS podał datę 9 maja. Już trwa izolacja zawodników, którzy jako pierwsi wrócą do profesjonalnych przygotowań do igrzysk olimpijskich w Tokio, które zostały przeniesione na przyszły rok. Później sportowcy będą mogli trenować także w COS w Zakopanem, Szczyrku i Cetniewie.

- Będąc w czterech ścianach, można dbać tylko i wyłącznie o taką ogólną kondycję, a sportowcy muszą mieć kondycję trzy lub cztery razy większą niż normalny śmiertelnik. Potrzebne są im do tego szczególne warunki. To będzie wyzwanie, powrót do Centralnych Ośrodków Sportu i na zgrupowania. Dla wielu może się okazać wybawieniem, ale część sportowców uprawiających dyscypliny, które nie potrzebują sprzętu i obecności na zgrupowaniach, pewnie zrezygnuje z COS. Skoro biegacze mogą biegać w lesie, to muszą tylko pilnować, aby przebiec odpowiednią liczbę kilometrów. W mojej dyscyplinie, w skoku o tyczce, bez zeskoku, rozbiegu i tyczek nie da się szlifować formy do igrzysk olimpijskich - mówiła Pyrek.

Pyrek: sport jest potrzebny dla zdrowia i psychiki

Siłownia za domem, rzutnia na polu dziadka. "Będę jadł i trenował, kiedy zechcę" Zakaz trenowania... czytaj dalej »

Przejścia do kolejnych etapów odmrażania sportu w Polsce będą uzależnione od liczby zachorowań na COVID-19, ale również liczby dostępnych łóżek w szpitalach specjalistycznych i na oddziałach zakaźnych. Trzeci etap to otworzenie sal szkolnych i hal sportowych przy zachowaniu limitu zawodników. W czwartym mają ruszyć siłownie, sale fitness i baseny.

- Większość z nas uświadomiła sobie, jak ważną rolę odgrywa u nas aktywność fizyczna i uprawianie sportu w codziennym życiu. To jest potrzebne dla zdrowia i psychiki. Próba powrotu do funkcjonowania sportu profesjonalnego wydaje się naturalna. Sportowcy zostali postawieni przed trudnym wyzwaniem. Najpierw trwali w zawieszeniu, nie wiedzieli, czy igrzyska się odbędą. Zostały przeniesione, a oni dalej muszą się do nich przygotowywać. Sportowiec potrzebuje ruchu, jeśli na chwilę odpuści, to całą dotychczasową pracę może stracić w ciągu kilku sekund. Dla zawodników zajmujących się dyscyplinami specjalistycznymi otworzenie COS jest wybawieniem. W najgorszej sytuacji są pływacy, oni najdłużej będą musieli czekać na powrót do normalności - oceniła Pyrek.