Mistrz zatęsknił za złotem. Farah wraca na bieżnię i celuje w Tokio

36-letni obecnie Farah rozbrat z bieżnią wziął w 2017 roku. Wtedy postanowił skupić się na bieganiu maratonów. Wyszło mu to znakomicie, ale teraz zatęsknił za rywalizacją na stadionie.

Pobiegnie po piąte złoto

Oskarża fabrykę mistrzów. "Niszczyli ciała dziewczyn, miałam myśli samobójcze" - Trener... czytaj dalej » W dorobku ma już cztery złota olimpijskie - po dwa na 5000 i 10000 m, wywalczone w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016). W Tokio będzie celował w piaty tytuł i spróbuje wygrać na tym dłuższym dystansie.



- W przyszłym roku wracam na bieżnię. Znów będę biegał na 10000 m - oświadczył Brytyjczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Mam nadzieję, że nie straciłem szybkości. Będę ciężko trenował i zobaczę, jaki przyniesie do efekt. Jestem naprawdę podekscytowany - dodał.



Na razie Farah będzie musiał walczyć o olimpijską kwalifikację, ale w jego przypadku wydaje się to formalnością.



Najbardziej utytułowany brytyjski lekkoatleta ostatnich lat, który ma w dorobku również sześć tytułów mistrza świata, nigdy nie biegał maratonu na imprezie mistrzowskiej. Na koncie ma za to prestiżową wygraną w Chicago i trzecie miejsce w Londynie.



Back to Track!! I will focus on the 10,000m next year at the Olympic Games!! https://t.co/7LQbfSBAcE — Sir Mo Farah (@Mo_Farah) November 29, 2019

