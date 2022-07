Szokujące wyznanie Mo Faraha po latach. "Nie jestem tym, za kogo mnie macie"

Farah, specjalizujący się biegach przełajowych i długodystansowych, to żywa legenda brytyjskiego sportu. W dorobku ma m.in. cztery złote medale olimpijskie, sześć tytułów mistrza świata i siedem tytułów mistrza Europy. Pobił przy tym liczne rekordy.

W dokumencie wyprodukowanym przez stację BBC sportowiec wykazał się ogromną odwagą i szczerością. Jego historia jest poruszająca.

"Przez lata dusiłem to w sobie. Jednak nie mogłem tego robić dłużej. Prawda jest taka, że nie jestem tym, za kogo mnie macie. Większość ludzi zna mnie jako Mo Faraha, ale to nie jest moje nazwisko i nie tak wygląda prawda" – mówi w jednym z fragmentów Farah, a właściwie Hussein Abdi Kahin, bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko.

Źródło: Getty Images Farah zdobył się na ogromną odwagę

Sprzątał domy, był opiekunem

Prawda jest zdecydowanie bardziej brutalna.

Trafił na Wyspy mając zaledwie 9 lat. Z Dżibuti zabrała go kobieta, której nigdy wcześniej nie widział na oczy. Miała mu powiedzieć, że leci do Europy, by spotkać się krewnymi, co dla małego chłopca, który nigdy nie leciał samolotem, było "ekscytujące". Posiadała przygotowany paszport z jego zdjęciem i nazwiskiem "Mohamed Farah".

Gdy dotarli do jej domu w Londynie, wzięła dokumenty, na których widniał kontakt do jego rodziny i informacje dotyczące urodzenia.

"Podarła je na moich oczach i wyrzuciła do śmietnika. W tym momencie wiedziałem, że mam kłopoty" – wyznał.

Mały Sir Mo był niewolnikiem. Sprzątał domy lub pełnił rolę opiekuna do dzieci. Musiał to robić, jeśli chciał "coś zjeść". Kobieta groziła mu powtarzając: "Jeśli kiedykolwiek chcesz jeszcze zobaczyć swoją rodzinę, to nic nie mów". Chłopiec chował się po kątach lub zamykał w łazience i płakał.

Dopiero, kiedy miał 12 lat, poszedł do szkoły. Był "niespokojny i niezadbany", prawie nie mówił po angielsku, izolował się od reszty. Ludzie, którzy udawali jego rodziców, nigdy nie chodzili na wywiadówki.



Olympic gold medallist Sir Mo Farah reveals he was trafficked to UK as child, given new name and forced to work as domestic servant https://t.co/Xs07wzPich — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 11, 2022





Bieganie było ucieczką

Wiele zmieniło się, gdy poznał Alana Watkinsona, nauczyciela wychowania fizycznego. To on zauważył, że w chłopaka wstępowała nowa energia i życie, gdy pojawiał się na bieżni.

"Jedynym sposobem, żeby uciec od tej sytuacji, było bieganie" – wyznał.

Farah opowiedział Watkinsonowi swoją historię, a ten poinformował opiekę społeczną i pomógł mu znaleźć rodzinę zastępczą w społeczności somalijskiej. To również Watkinson był osobą, która w 2000 roku przyczyniała się do wydania Farahowi brytyjskiego obywatelstwa.

"Czułem, że wiele rzeczy zostało wówczas zdjętych z moich ramion i poczułem się wolny. Wtedy pojawił się Mo – prawdziwy Mo. Nie miałem pojęcia, że tak wielu ludzi przechodzi dokładnie to samo, co ja. To tylko pokazuje, jakie miałem szczęście. To, co naprawdę mnie uratowało, to to, że mogłem biegać" – wyjaśnił Farah.

"Często myślę o Mohamedzie Farahu, tym chłopcu, którego miejsce zająłem w samolocie, i mam nadzieję, że wszystko z nim dobrze".

Kobieta, która zabrała go do Wielkiej Brytanii, odmówiła BBC komentarza.