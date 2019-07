Najszybsza Swoboda, za nią przepaść. Brak złota będzie niespodzianką

Konrad Bukowiecki zajął pierwsze miejsce w kwalifikacjach pchnięcia kulą podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 23. Polak osiągnął wynik 20,44 m już w pierwszej próbie, co dało mu awans do finału. Lekkoatletyczne MME na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ewa Swoboda wygrała swój półfinał biegu na 100 m podczas mistrzostw Europy do lat 23. Polka uzyskała czas 11.41 s. Lekkoatletyczne ME U-23 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszym dniu rywalizacji w Szwecji Polacy prezentowali się w eliminacjach co najmniej dobrze.

Bukowiecki jako jedyny w stawce blisko 30 kulomiotów pchnął ponad 20 metrów - dokładnie 20,44. Oczywiście Konrad będzie faworytem finału. Jest w formie. W poniedziałek zdobył w Neapolu złoto Uniwersjady, bijąc przy tym rekord w zmaganiach studentów (21,54 m).

Do rywalizacji o medale awansował także drugi z Polaków - Szymon Mazur. Wynik 18,32 m dał mu 10. miejsce.

Swoboda i długo, długo nic

Swoboda pokazała, że tylko jakiś kataklizm może pozbawić ją kolejnego złotego medalu w rywalizacji młodzieżowców. Trenowana przez Iwonę Krupę zawodniczka, która 26 lipca skończy 22 lata, ma nad rywalkami dużą przewagę. W półfinale osiągnęła 11,41 s, swój półfinał wygrała koncertowo.

Druga z zawodniczek Niemka Lisa Nippgen wbiegła na metę z czasem 11,75 s. Przepaść. Najszybsza z pierwszego biegu półfinałowego reprezentantka Izraela Diana Vaisman uzyskała 11,60 s.

Szansa na medal w siedmioboju

Świetnie w pierwszym dniu rywalizacji siedmioboistek zaprezentowała się - pomimo nieudanego pchnięcia kulą - zawodniczka bydgoskiego Zawiszy Adrianna Sułek. Polka skoczyła wzwyż 1,82 m i osiągnęła bardzo dobry czas na 200 m - 24,29. Po czterech konkurencjach traci do pierwszej Niemki Sophie Weisenberg 86 punktów, a od trzeciej Belgijki Hanne Maudens ma 13 więcej.



Do finału skoku w dal awansowali Mateusz Różański i Piotr Tarkowski. W eliminacjach skoczyli - odpowiednio - 7,84 i 7,66 m, co dało trzecią i szóstą lokatę. O medale powalczy także oszczepnik Cyprian Mrzygłód, który już w pierwszej próbie zdobył minimum kwalifikacyjne osiągając 76,35 m.



Aleksandra Śmiech w porannych eliminacjach rzutu młotem uzyskała 64,92 m, co było czwartym wynikiem. W finale, żeby myśleć o medalu, trzeba będzie posłać młot nieco dalej.



W finałach wystąpią także piąta w eliminacjach rzutu dyskiem Karolina Urban - 54,74 m, trójskoczkini Gaja Wota, Angelika Sarna w biegu na 800 m, Patryk Kozłowski na 1500 m i Patrycja Kapała w biegu na 3000 m z przeszkodami.