Podwójny sukces Święty-Ersetic w Madrycie. Wenezuelka z rekordem świata

To był już siódmy, ostatni mityng zaliczany do cyklu World Athletics Indoor Tour 2020. W biegu na 400 m Święty-Ersetic zwyciężyła z czasem 51.93. Podium uzupełniły druga Lea Sprunger oraz trzecia Lisanne De Witte. Wśród sześciu startujących zawodniczek czwarta była Iga Baumgart-Witan - 52,62.





Drugie miejsca Bukowieckiego i Kszczota

Drugi w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki - 21,73. Swój najlepszy wynik w tym konkursie uzyskał w trzeciej próbie. Wówczas objął prowadzenie, ale ostatecznie lepszy - zaledwie o jeden centymetr - okazał się Chorwat Filip Mihaljević. Polak w klasyfikacji generalnej był trzeci.









W rywalizacji na 800 m drugie miejsce zajął Adam Kszczot - 1.46,30, który był też drugi w całym cyklu. Tuż za podium uplasował się Marcin Lewandowski - 1.46,45. Najszybszy był Collins Kipruto - 1.46,09. Kenijczyk wygrał także cały cykl.









W rywalizacji płotkarzy na 60 m czwarty był Damian Czykier - 7,68. Zwyciężył Brytyjczyk Andrew Pozzi - 7,48. W tej samej konkurencji wśród kobiet Karolina Kołeczek zajęła piąte miejsce - 8,05, a Pia Skrzyszowska - ex aequo z Belgijką Eline Berings - szóste czasem 8,07. Triumfowała Amerykanka Christina Clemons - 7,82.



Tyczkarz Mateusz Jerzy wywalczył piątą pozycję, a Robert Sobera znalazł się tuż za nim. Obaj osiągnęli 5,50. Poprzeczkę zawieszoną o 10 cm wyżej pokonał zwycięzca Grek Konstantinos Filippidis.

Wenezuelka poprawiła rekord Rosjanki

Wydarzeniem zawodów był halowy rekord świata w trójskoku - Wenezuelka Yulimar Rojas uzyskała 15,43, poprawiając dotychczasowy najlepszy wynik w historii Rosjanki Tatiany Lebiediewej z 2004 roku o siedem centymetrów.



Break a record

Run around the track celebrating



Venezuelan Triple Jumper Yulimar Rojas broke the indoor world record today at the #WorldIndoorTour in Madrid, Spain.



Catch this exciting moment tonight at 7pm ET on @olympicchannel. pic.twitter.com/yz0XMX6lrq — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) February 21, 2020





Rojas, dwukrotna mistrzyni świata i srebrna medalistka olimpijska z Rio de Janeiro, rekordową odległość uzyskała w ostatniej próbie. Druga była Kubanka Liadagmis Povea, która zanotowała 14,52, a trzecia była Portugalka Patricia Mamona - 14,28.