Pia Skrzyszowska najszybsza w Europie. Rekord Polski coraz bliżej

Bielczyk 1 marca 1980 roku uzyskała w Sindelfingen 7,77. Wówczas był to rekord świata, który dał jej mistrzostwo Europy w hali. Do tej pory żadnej Polce nie udało się poprawić tego rezultatu.

Skrzyszowska, mistrzyni Europy z Monachium, uzyskała podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi czas 7,78 s, a dokładnie 7,772 s. To najlepszy w tym roku wynik w Europie i drugi na świecie.

Pewnie wygrała, ale przyznała, że za wolno ruszyła z bloków. Widzi szansę na to, aby poprawić ten wynik.

- Cieszę się z tego, co wyszło w tym starcie, bo eliminacje były takie sobie w moim wykonaniu. Mówię o technice, a nie o rezultacie, bo wynik był dobry. Może jest niedosyt, ale z drugiej strony nie, bo pobiegłam 7,78. To jest fenomenalny wynik, prawie rekord Polski. Wiem, że na to mnie stać. Potwierdziłam sobie, że mogę to zrobić w tym sezonie. Brakowało malutko, ale sezon trwa. To dopiero mój drugi start w tym sezonie - uspokajała Skrzyszowska.

Rekord świata w biegu na 60 m ppł należy od 2008 roku do Szwedki Susanny Kallur i wynosi 7,68.

Źródło: Newspix Pia Skrzyszowska z najlepszym wynikiem sezonu w Europie na 60 m ppł

Swodoba faworytką

Mityng w Łodzi trwa. Blisko 6 tysięcy kibiców będzie śledziło jeszcze m.in. rywalizację sprinterek na 60 m z Ewą Swobodą, jako główną kandydatką do wygranej.

Rok temu w Atlas Arenie dwukrotnie poprawiała ona rekord Polski. Najpierw w eliminacjach uzyskała 7,04, a w finale 7,00. Wynik ten poprawiła jeszcze w Toruniu, gdzie zanotowała miesiąc później 6,99.

Wyniki mityngu w Łodzi:



K O B I E T Y



bieg na 60 m

1. Ewa Swoboda (Polska) 7,14

2. Zaynab Dosso (Włochy) 7,14

3. Tristan Evelyn (Barbados) 7,20



bieg na 60 m ppł

1. Pia Skrzyszowska (Polska) 7,78

2. Michelle Jenneke (Australia) 7,98

3. Mette Graversgaard (Dania) 8,01



M Ę Ż C Z Y Ź N I



bieg na 60 m

1. Marcell Jacobs (Włochy) 6,57

2. Dominik Kopeć (Polska) 6,60

3. Jerod Elcock (Trynidad i Tobago) 6,63



bieg na 60 m ppł

1. Roger Iribarne (Kuba) 7,55

2. Jakub Szymański (Polska) 7,59

3. Milan Trajkovic (Cypr) 7,60



skok o tyczce

1. Ernest John Obiena (Filipiny) 5,77

2. Sam Kendricks (USA) 5,70

3. Piotr Lisek (Polska) 5,70



skok wzwyż

1. Norbert Kobielski (Polska) 2,23

2. Marco Fassinotti (Włochy) 2,20

3. Andrij Procenko (Ukraina) 2,15



pchnięcie kulą

1. Tomas Stanek (Czechy) 20,85

2. Mesud Pezer (Bośnia i Hercegowina) 20,75

3. Konrad Bukowiecki (Polska) 20,71