Nowicki zaskoczony medalem. "Odebranie go rywalowi byłoby krzywdzące"

Nowicki pierwotnie zajął czwartą pozycję za Halaszem, ale wiceprezes PZLA Tomasz Majewski i dyrektor sportowy Krzysztof Kęcki złożyli po konkursie protest. Przedstawili nagranie, na którym widać było, jak Węgier pali próbę, która dała mu trzecią lokatę. To było w pierwszej kolejce finałowej rywalizacji.

Szczęście w nieszczęściu

Fajdek: nie zamieniłbym tych medali na medal olimpijski 30-letni młociarz... czytaj dalej » - Psychicznie już dotarło do mnie, że jestem czwarty. Konkurs nie poukładał się tak, jak chciałem. Ale można powiedzieć, że łut szczęścia w nieszczęściu, że podjęli taką decyzję, żeby każdy z nas nie był poszkodowany czy pokrzywdzony - mówił Nowicki.

Sędziowie przyznali się do błędu i wstawili Nowickiego na trzecie miejsce, uznając jednocześnie, że błąd wyszedł na jaw po konkursie, więc Halasz nie miał już szans na odpowiednie zmotywowanie się i próbę przeskoczenia Polaka.

Uznano, że jego mobilizacja mogła być w tej sytuacji inna. Dlatego postanowiono przyznać dwa brązowe medale.

Trudna decyzja

- To dla niego też by było krzywdzące. To było na początku rywalizacji i można rozmyślać, że gdyby wiedział od razu, że to jest spalony, to może w kolejnych kolejkach też by inaczej kręcił, może konkurs by się inaczej ułożył? Teraz to jest wiele możliwości i dlatego tak naprawdę ciężko podjąć słuszną decyzję, więc sędziowie doszli do wniosku, że tak będzie według nich najbardziej sprawiedliwie - ocenił.

Nowicki sprawiał na gorąco wrażenie osoby, do której jeszcze nie do końca dotarło, że wywalczył medal. Jego myśli krążyły cały czas wokół konkursu, w którym liczył na znacznie więcej. Zwracał też uwagę na to, że jego najważniejszy cel to przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.

Rozczarował, ale medal będzie miał. Nowicki z brązem po decyzji sędziów Na rzutni... czytaj dalej » - Z jednej strony fajnie, że wywozimy kolejny medal. Mnie jest szkoda konkursu, bo stać mnie było na dużo, dużo więcej. Wyszło, jak wyszło. Tak widocznie miało być. I to jest lekcja na kolejny rok, żeby popracować i na igrzyskach nie powtórzyć takiej sytuacji - stwierdził.

Trafić w super dzień

- Myślę, że jak wszystkie emocje opadną, dostanę ten medal, to gdzieś tam może radość będzie. Na razie, na gorąco, jestem myślami w konkursie, że nie wyszło po mojej myśli. Taki jest sport, nie zawsze się trafia w ten super dzień jak np. miałem na mistrzostwach Europy, że wszystko układało się tak, jak chciałem. Tutaj wręcz był odwrotny efekt. Czułem się super dwa, trzy dni wcześniej. W głównym konkursie w finale czegoś zabrakło.

- Na analizę będzie czas po sezonie. Kiedy emocje już opadną, wyczyścimy głowy, pomyślimy, co dalej z tym zrobić, jak to poprawić. Najważniejszy start za rok przede mną i pewnie przed wszystkimi reprezentantami Polski. Igrzyska są najważniejsze i tam bym chciał już być w pełni przygotowany. Jestem w stanie walczyć o jak najlepszy rezultat. Tutaj też byłem dobrze przygotowany motorycznie, fizycznie. Coś tego dnia po prostu nie zagrało. Nie wiem co, ale myślę, że jak porozmawiam z trenerką to będę wiedział - podsumował start w Dausze.

