Medalowa szansa Liska. Do koła wejdą polscy młociarze

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki.

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

- Ostatni skok dał mi dużo radości, bo wypełniłam minimum. Sama sobie udowodniłam, że potrafię powalczyć, ale w finale muszę lepiej skakać technicznie. Pierwsza ósemka będzie dla mnie sukcesem - powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finału skoku wzwyż.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze.

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Piotr Małachowski zawiódł w eliminacjach rzutu dyskiem w MŚ w Dausze. Polak z rezultatem 62.20 najprawdopodobniej nie awansuje do finału.

Piotr Małachowski przed kamerą był bardzo rozczarowany występem w eliminacjach. Zobaczcie, co Polak powiedział w krótkim wywiadzie z Kacprem Merkiem. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot w biegu eliminacyjnym na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze zajął dopiero piąte miejsce, ale awansował do niedzielnego półfinału. Po biegu nie był jednak zadowolony.

Anna Sabat odpadła w półfinale biegu na 800 metrów podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce rozgrywanych w Katarze. Polka w swoje serii zajęła przedostatnią, siódmą pozycję. Oto, co powiedziała przed kamerami Eurosportu.

Najlepszych polski tyczkarz pewnie przeszedł przez eliminacje. Zaliczył w nich bez kłopotu 5,75 i awansował do finału.

Polska sztafeta mieszana w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska, Rafał Omelko i Wiktor Suwara zajęła pierwsze miejsce w półfinale i pewnie awansowała do finału.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maria Andrejczyk nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem w mistrzostwach świata w Dausze. Jej najlepszy wynik 57,68 m okazał się za słaby. W ostatniej próbie Polka rzuciła na odległość 56,28 m.

Iga Baumgart-Witan zajęła 1. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m, dzięki czemu awansowała do półfinału. Polka na mecie była druga, ale zwyciężczyni została zdyskwalifikowana.

Anna Kiełbasińska zakończyła rywalizację na piątym miejscu w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m. Tym samym Polka nie awansowała do półfinału. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Justyna Święty-Ersetic zajęła 2. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału biegu na 400 m. Zobacz start Polki.

Zobacz, co powiedziała Iga Baumgart-Witan, która wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 m.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

WSZYSTKO O LEKKOATLETYCZNYCH MŚ W DOHA

Lisek o swój trzeci medal mistrzostw świata na stadionie powalczy od 19.05 czasu polskiego. W kolekcji ma już srebro (2017) i brąz (2015), teraz zatem czas na złoto. On sam deklaracji nie chce składać. I słusznie, bo poziom tej konkurencji jest najwyższy od lat. Trzech zawodników - Lisek, Szwed Armand Duplantis i broniący tytułu Amerykanin Sam Kendricks - skoczyło w tym sezonie 6 metrów lub więcej. To jednak wcale nie znaczy, że to oni między sobą rozdzielą medale.

- Bardzo dobrze wygląda także Brazylijczyk Thiago Braz, a w mistrzostwach świata często dochodzi też do niespodzianek, więc wcale nie jest powiedziane, że teraz do takiej nie dojdzie - przestrzega Lisek. Niesamowity poziom konkursu skoku wzwyż. O podium Lićwinko walczyła do końca Nikt się nie... czytaj dalej »

Najpierw eliminacje

W eliminacjach rzutu młotem wystąpią Nowicki i Fajdek. I to właśnie oni mają później między sobą walczyć o złoto. Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie nawiązać z nimi walkę. Do dwójki polskich młociarzy należy 12 najlepszych tegorocznych wyników na świecie. Pytanie, który z nich będzie danego dnia w lepszej dyspozycji i wytrzyma konkurs psychicznie.

Zanim jednak do tego dojdzie, muszą przejść eliminacje. By mieć pewność awansu muszą rzucić 76,5 m.

W półfinałach 400 m wystąpią dwie Polki - Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic. Obie - zdaniem trenera Aleksandra Matusińskiego - mają potencjał, by znaleźć się w czołowej ósemce na świecie. To będzie ich trzeci bieg na tym dystansie w ciągu trzech dni i wiele będzie zależeć od tego, jak bardzo będą zmęczone.

Eliminacje przed sobą mają też Joanna Linkiewicz na 400 m ppł i Krystian Zalewski na 3000 m z przeszkodami.

Program wtorkowych konkurencji lekkoatletycznych MŚ w Dausze:

15.30 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa A (Wojciech Nowicki)

15.35 - 400 m mężczyzn, eliminacje

15.50 - skok wzwyż mężczyzn, eliminacje

16.30 - 400 m ppł kobiet, eliminacje (Joanna Linkiewicz)

17.00 - młot mężczyzn, eliminacje, grupa B (Paweł Fajdek)

17.15 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn, eliminacje (Krystian Zalewski)

19.05 - tyczka mężczyzn, FINAŁ (Piotr Lisek)

19.50 - 400 m kobiet, półfinały (Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic)

20.20 - oszczep kobiet, FINAŁ

20.35 - 200 m kobiet, półfinały

21.10 - 800 m mężczyzn, FINAŁ

21.40 - 200 m mężczyzn, FINAŁ