Niesamowity poziom konkursu skoków wzwyż. O podium Lićwinko walczyła do końca

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Dwie z trzech Polek w półfinale biegu na 400 m. "Łydki mam teraz do wymiany" Iga... czytaj dalej » Medalu nikt od niej nie wymagał. We wrześniu roku ubiegłego państwo Lićwinkowie - Michał jest i mężem, i trenerem Kamili - zostali rodzicami. Hania przyleciała z nimi do Kataru, kibicuje mamie na miejscu. A ta wraca do wielkiego sportu, spokojnie szykuje się do przyszłego sezonu, czyli igrzysk olimpijskich w Tokio. Błyszczeć ma właśnie tam.

W Dausze pomęczyła się w piątkowych eliminacjach z wysokością 1,94 m, dającą przepustkę do finału. Uporała się z nią w trzeciej próbie. Nie narzekała. - To mi pokazało, że potrafię walczyć - opowiadała. Sobotę spędzić miała z córeczką, niedzielę poświęcić już na koncentrację.



Cel na finał? Dołożyć coś do dotychczasowego rekordu sezonu, czyli skoczyć wyżej od 1,95 m. - Nie ukrywam, że pierwsza ósemka byłaby dla mnie ogromnym sukcesem - zapowiadała.

Lićwinko: gdyby nie te zrzutki

Zaczęła konkurs źle, od strącenia wysokości otwierającej - 1,84. Nakrzyczała na siebie, złapała się za głowę. Poprawka wyglądała imponująco, zapas był ogromny.

1,89 - już bez problemów. Dobrze - szybko się otrząsnęła, szybko opanowała nerwy.

1,93. Długo czekała, by najpierw wystartowali zawodnicy do półfinału 200 m. Wyraźna zrzutka, w poprzeczkę wpadła barkami. Poprawka znowu w stylu znakomitym.

1,96 - jak mało zabrakło. Jaka szkoda. Druga próba słaba. Trzecia udana, ależ Polka się cieszyła. Walka trwała, na 1,98 pozostało sześć zawodniczek.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Lićwinko zaskoczyła formą nawet siebie

Lićwinko odbiła się, poszybowała, już była po drugiej stronie, wydawało się, że kolejna wysokość została zaliczona. Niestety, poprzeczka zadrżała i spadła. Poprawka? Poprzeczka drżała jeszcze mocniej, a na stojakach została. Teraz był nie krzyk, a pisk. I łzy szczęścia.

2,00 pokonać nie dała rady, ile można zadziwiać i zaskakiwać. Radość i tak była ogromna. - Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, to 1,98 - 2,00 było w moim w zasięgu. Gdyby nie te zrzutki, gdyby tych skoków wcześniej nie było tak dużo… I tak jestem usatysfakcjonowana - mówiła Eurosportowi.

Wygrała Lasickiene. Rosjanka miała osiem bezbłędnych prób, tę ostatnią na 2,04. Atakowała jeszcze 2,08. Bez powodzenia. Srebro dla rewelacyjnej, 18-letniej Ukrainki Jarosławy Maguczik - także 2,04, po którym zrezygnowała z dalszej rywalizacji - brąz dla Amerykanki Vashti Cunningham - 2,00.

Oglądaj Wideo: Eurosport Lićwinko: czułam, że mogłam skoczyć nawet dwa metry

Źródło: Adam Warżawa / PAP Wielkie skakanie Kamili Lićwinko w finale MŚ

