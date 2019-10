Fajdek chce czwartego złota, formę już potwierdził. "Czy jeszcze ktoś pamięta, że miałem kontuzję?"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

By dostać się do środowego finału, trzeba było rzucić 76,5 m.

Fajdek już pierwszą próbą na odległość 79,24 m zapewnił sobie awans. Później okazało się, że był to najlepszy wynik eliminacji. Wcześniej przepustkę do finału uzyskał Wojciech Nowicki, który miał 77,89 m, drugą odległość dnia. Obydwaj w kole stawali tylko raz.

"Nie oszukujmy się"

Świetne kwalifikacje Nowickiego i Fajdka. Młociarze zrobili swoje już w pierwszych próbach Oby tak dalej.... czytaj dalej » Fajdek liczy, że walka o zwycięstwo rozstrzygnie się między nimi. Ma nadzieję na czwarty złoty medal mistrzostw świata. Wygrywał w Moskwie (w 2013 roku), w Pekinie (2015) oraz w Londynie (2017).

- Po to tu przyjechałem - przekonywał po kwalifikacjach. - Nie oszukujmy się. Mówię otwarcie, że chcę po raz czwarty stanąć na najwyższym stopniu podium. Do tego dążę. Po to szykowałem formę i po to się leczyłem. Nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta, że niedawno miałem kontuzję. Zobaczymy, jak będzie - powiedział 30-letni zawodnik.

"Nie wiem dlaczego"

Trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek był w stanie nawiązać walkę z Polakami, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że należy do nich 12 najlepszych tegorocznych wyników w świecie.

We wtorek obaj awansowali bardzo pewnie, choć Fajdek wspomniał, że jego kolega z drużyny miał jednak trochę łatwiej.

- Najdłużej schodzi na oczekiwaniu do końca kolejki. Okazało się, że Wojtek wszedł od razu, a ja musiałem czekać do końca pierwszej tury. Nie wiem dlaczego - zastanawiał się zawodnik.

Źródło: PAP/EPA Fajdek jest zadowolony z kwalifikacji

Trzykrotny mistrz świata przyznał, że dobrze czuł się na obiekcie w Dausze. Nie przeszkadza mu także godzina, o której odbędzie się środowy finał - 20.40.

- Na stadionie jest super. O hotelu się nie wypowiadam... Finał nie jest jakoś szczególnie późno. Fajna godzina. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Nie mam z tym problemu. Jest czas, żeby się wyspać, a nawet później jeszcze zrobić drzemkę - przewidywał Fajdek.

