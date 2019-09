Pierwsi Polacy na start. Mama wraca na skocznię, roczna córeczka kibicuje

- Triumf naszej reprezentacji w drużynowych mistrzostwach Europy to coś wyjątkowego. Jesteśmy potęgą w Europie. Cieszymy oko kibica, cieszymy samych siebie. Teraz czas na mistrzostwa świata - powiedział Marcin Lewandowski.

Tyczkarz Piotr Lisek będzie jednym z liderów reprezentacji Polski podczas lekkoatletycznych drużynowych mistrzostw Europy w Bydgoszczy (9-11 sierpnia). - Córeczka Lila daje kopniaka - mamie i mi - powiedział zawodnik, który w tym sezonie dwukrotnie poprawiał rekord kraju. Transmisje z zawodów od piątku do niedzieli na kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Medalistka MŚ i ME w skoku wzwyż wraca do startów po dłuższej przerwie. Oto wywiad, jakiego udzieliła Eurosportowi w trakcie przygotowań.

W lekkoatletyce bez podwyżek. Podano premie za medale mistrzostw świata Lekkoatleci... czytaj dalej » Medale rozdane zostaną w jednej konkurencji - maratonie kobiet. Zawodniczki wystartują o 23.59 lokalnego czasu (22.59 czasu polskiego).

Wszystko przez upał i wilgotność powietrza, które w Dausze są nie do wytrzymania. Wieczorami jest lepiej, ale w takich warunkach i tak trudno sobie wyobrazić jakikolwiek wysiłek. A przebiegnięcie 42 km 195 m?

Bez Włodarczyk

Z dystansem maratońskim nie zmierzy się żadna Polka. Jako pierwsza z Biało-Czerwonych - o 15.40 czasu polskiego - w eliminacjach rzutu młotem zaprezentuje się na klimatyzowanym stadionie Joanna Fiodorow. W drugiej grupie wystąpi Malwina Kopron. Obie wybrały się do Kataru po medal. By dostać się do finału, trzeba uzyskać wynik 72,00 m.

Rekordzistka świata w tej specjalności - Anita Włodarczyk - tym razem będzie kibicem. Przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Źródło: Getty Images Joanna Fiodorow ma w dorobku dwa brązowe medale ME

Na skocznię wraca Lićwinko, której na miejscu kibicuje roczna córeczka Hanna. Awans do finału zagwarantuje pokonanie poprzeczki zawieszonej na 1,94 m. Zadanie mamę czeka trudne, bo w tym sezonie jej najlepszy wynik to 1,95. Według zapowiedzi stać ją jednak na skoki w granicach 2,00 m.

Troje Polaków wystąpi w konkurencjach biegowych, wszyscy w eliminacjach - Anna Sabat na 800 m, Aneta Konieczek na 3000 m z przeszkodami, Patryk Dobek na 400 m ppł. W jego konkurencji poziom jest ostatnio tak wysoki, że w Dausze spodziewać się można rekordu świata. Obecny wynosi 46,78 s, dawno temu, w roku 1992, ustanowił go Amerykanin Kevin Young.



Źródło: Getty Images Malwina Kopron dwa lata temu zdobyła brąz MŚ



Program lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze:



piątek, 27 września (czas polski)



15.30 - skok w dal mężczyzn, eliminacje

15.35 - 100 m mężczyzn, pre-eliminacje

15.40 - młot kobiet, eliminacje, grupa A (Joanna Fiodorow)

16.10 - 800 m kobiet, eliminacje (Anna Sabat - 2. seria)

16.30 - tyczka kobiet, eliminacje

17.05 - 100 m mężczyzn, eliminacje

17.10 - młot kobiet, eliminacje, grupa B (Malwina Kopron)

17.40 - skok wzwyż kobiet, eliminacje (Kamila Lićwinko)

17.55 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Aneta Konieczek - 1. seria)

18.25 - trójskok mężczyzn, eliminacje

18.45 - 5000 m mężczyzn, eliminacje

19.35 - 400 m ppł mężczyzn, eliminacje (Patryk Dobek - 4. seria)

22.59 - maraton kobiet, FINAŁ

Plan transmisji mistrzostw świata w lekkoatletyce w Dausze w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Piątek, 27 września, 15:25 i 22:45

Sobota, 28 września, 15:25 i 22:30

Niedziela, 29 września, 19:00

Poniedziałek, 30 września, 15:25

Wtorek, 1 października, 15:30 i 19:00

Środa, 2 października, 15:30

Czwartek, 3 października, 15:30

Piątek, 4 października, 19:00

Sobota, 5 października, 15:30

Niedziela, 6 października, 18:00