W lekkoatletyce bez podwyżek. Podano premie za medale mistrzostw świata

Lekkoatleci na start. Do Kataru po pięć medali Mistrzostwa... czytaj dalej » Takie same stawki za miejsca w czołówce obowiązują od dziesięciu lat, czyli od imprezy w Berlinie.

Polska reprezentacja, licząca 44 osoby, wybiera się do Kataru po cztery, pięć medali - co zapowiedział szef szkolenia Krzysztof Kęcki.

Osiem medali w Londynie

Wysokość nagród finansowych ogłosiło przyznające je Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych. Sztafety dostaną do podziału - też odpowiednio - 80, 40 i 20 tys. dolarów. Rekord świata ustanowiony w trakcie imprezy to dodatkowe 100 tys.



We wszystkich przypadkach IAAF wypłaci premie dopiero po otrzymaniu wyników badań antydopingowych.



Mistrzostwa potrwają do 6 października.

Dwa lata temu w Londynie Biało-Czerwoni zdobyli osiem medali - dwa złote (młociarze Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek), dwa srebrne (ośmiusetmetrowiec Adam Kszczot, tyczkarz Piotr Lisek) i cztery brązowe (skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko, młociarze Malwina Kopron i Wojciech Nowicki oraz sztafeta pań 4 x 400 m).



Źródło: Getty Images Młociarz Paweł Fajdek ma w dorobku trzy tytuły mistrza świata



Nagrody indywidualne IAAF (w dolarach):



1. miejsce - 60 000

2. miejsce - 30 000

3. miejsce - 20 000

4. miejsce - 15 000

5. miejsce - 10 000

6. miejsce - 6 000

7. miejsce - 5 000

8. miejsce - 4 000



sztafety:



1. miejsce - 80 000

2. miejsce - 40 000

3. miejsce - 20 000

4. miejsce - 16 000

5. miejsce - 12 000

6. miejsce - 8 000

7. miejsce - 6 000

8. miejsce - 4 000

Plan transmisji mistrzostw świata w lekkoatletyce w Dausze w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Piątek, 27 września, 15:25 i 22:45

Sobota, 28 września, 15:25 i 22:30

Niedziela, 29 września, 19:00

Poniedziałek, 30 września, 15:25

Wtorek, 1 października, 15:30 i 19:00

Środa, 2 października, 15:30

Czwartek, 3 października, 15:30

Piątek, 4 października, 19:00

Sobota, 5 października, 15:30

Niedziela, 6 października, 18:00