Po złoto mistrzostw świata i rekord. Na pomoc technika stosowana przez wikingów

23-latek wyjawił, że pomóc w osiągnięciu celu ma trening krzyku. A Warholm krzyczy i przed startem, i na mecie.

- Kiedy to robię, przenoszę się do innego świata. Czuję, że mogę wszystko, że nie ma dla mnie żadnych granic. Trening polega na kontroli oddechu i głębokiej koncentracji - tłumaczy.

Rekord świata w zasięgu

Eksperci, lekarze, fizjoterapeuci, a nawet historycy uważają, że nie jest to gwiazdorska fanaberia biegacza, tylko psychologiczna technika stosowana przed ponad tysiącem lat przez wikingów. Przed walką wprawiali się w stan nazywany "berserk", dający im nadzwyczajne siły i pozbawiający strachu

- Zdaję sobie sprawę z tego, że mój krzyk nie wszystkim się podoba, zwłaszcza rywalom. Modlę się, aby nie został kiedyś zabroniony. Dla mnie to już rutyna. Przecież start do biegu jest jak ruszenie do walki na śmierć i życie. Wtedy właśnie staję się "berserkiem". Dlatego też czuję, że rekord świata jest w moim zasięgu - przyznał zawodnik na antenie telewizji NRK.



Cytowana przez NRK szwajcarska gazeta "Tages Anzeiger" po sierpniowym mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu, gdzie Norweg ustanowił rekord Europy 46,92 s, skomentowała, że "przed startem żaden z lekkoatletów nie wyrzuca z siebie krzykiem tyle ognia co Warholm i żaden nie wpada na mecie w tak nieziemską euforię".

Rekord świata wynosi 46,78 s i od sezonu 1992 należy do Amerykanina Kevina Younga. Warholm urodził się w roku 1996.

Źródło: Getty Images Karsten Warholm celuje w rekord świata

Plan transmisji mistrzostw świata w lekkoatletyce w Dausze w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Piątek, 27 września, 15:25 i 22:45

Sobota, 28 września, 15:25 i 22:30

Niedziela, 29 września, 19:00

Poniedziałek, 30 września, 15:25

Wtorek, 1 października, 15:30 i 19:00

Środa, 2 października, 15:30

Czwartek, 3 października, 15:30

Piątek, 4 października, 19:00

Sobota, 5 października, 15:30

Niedziela, 6 października, 18:00