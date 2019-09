Lekkoatleci na start. Do Kataru po pięć medali

W ostatnich tygodniach Michał Haratyk spisuje się znakomicie. Jego wynik 22,32 m w pchnięciu kulką to nie tylko rekord Polski, ale również najlepszy wynik w Europie w tym roku. Na światowych listach od mistrza Europy z Berlina lepsi są tylko Amerykanin Ryan Crouser (22,74) i Brazylijczyk Darlan Romani (22,61). Co pokaże Haratyk podczas drużynowych mistrzostw Europy? Transmisje w Eurosporcie 1.

Poprzednie mistrzostwa - w Londynie, w roku 2017 - były dla Biało-Czerwonych bardzo, ale to bardzo udane. Osiem medali - dwa złote, dwa srebrne, cztery brązowe. Ósme miejsce w klasyfikacji.



Tajemnicze buty rywali Lewandowskiego. "Nie możemy o nich mówić ani pokazywać" Norwescy rywale... czytaj dalej » Powtórka? Zadanie ekstremalnie trudne. - Polski Związek Lekkiej Atletyki liczy, że 12 szans przerodzi się w cztery-pięć medali - zapowiada szef szkolenia Krzysztof Kęcki.

Fajdek/Nowicki - Nowicki/Fajdek, kolejność dowolna

W Katarze zabraknie największej gwiazdy reprezentacji - Anity Włodarczyk. Rekordzistka świata w rzucie młotem spokojnie kuruje się po kontuzji, by na całego ruszyć z przygotowaniami do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.



Nie będzie Włodarczyk, a w rzutach i tak liczymy na medale. Młociarze Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki są tak mocni, że możliwe jest i złoto, i srebro w tej specjalności. Kolejność dowolna.



Joanna Fiodorow i Malwina Kopron - też rzucające młotem - by wskoczyć na podium starać będą się musiały na całego.

Haratyk i Bukowiecki, czyli poziom kosmiczny

Rosja nie wystartuje w mistrzostwach świata. Zawieszenie dla lekkoatletów przedłużone Drugi raz z rzędu... czytaj dalej » - Poziom jest kosmiczny, najlepszy w historii - ocenia wydarzenia na rzutni Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, teraz wiceprezes PZLA. Ma rację. On zakończył karierę szczycąc się rekordem życiowym 21,95 m. Michał Haratyk osiągnął w tym sezonie niewiarygodne 22,32, Konrad Bukowiecki 22,25. A takie wyniku medalu w Katarze i tak nie gwarantują. Na razie dają - odpowiednio - tylko piąte i siódme miejsca na tegorocznej liście. Jej lider, Amerykanin Ryan Crouser, posłał kulę na odległość 22,74.



Kosmos i tyle.



W rzucie dyskiem do boju stanie weteran, 36-letni Piotr Małachowski. Uznana firma. Postawił niedawno na zmiany, rozstał się z trenerem Witoldem Suskim, co po szmacie czasu, który razem spędzili, było trudne dla obu, i postawił na współpracę z byłym rywalem z rzutni, Estończykiem Gerdem Kanterem. Co panowie osiągną? Niewiadoma, ale na Małachowskiego liczyć można, a nawet trzeba zawsze.

Lisek, Wojciechowski, Kszczot, Lewandowski. I sztafeta

W konkursie tyczkarzy jednym z faworytów będzie Piotr Lisek. On walczyć umie jak mało kto, na dodatek pokonuje kolejne granice. 6,02, uzyskane w lipcu, to wysokość dostępna dla nielicznych. Jego kompan ze skoczni Paweł Wojciechowski pochwalić się może w tym sezonie wynikiem 5,87 i zapowiada, że w Dausze będzie tylko lepiej.



Eurosport pozyskał prawa do mistrzostw świata w lekkoatletyce Eurosport 1... czytaj dalej » Szanse biegowe? Też są, a jakże. Po medale popędzić mogą Adam Kszczot - na dystansie 800 m - i Marcin Lewandowski, znakomity ośmiusetmetrowiec, który w Katarze stawia na 1500 m.



A panie ze sztafety 4 x 400 m, trenowane przez Aleksandra Matusińskiego? Przed dwoma laty sięgnęły po brąz, a od tamtego czasu ciągle robią postępy. Bardzo mocne są i Justyna Święty-Ersetic, i Iga Baumgart-Witan. Coraz mocniejsze. Tu sukces może być nawet podwójny, bo nowością w Katarze będzie sztafeta mieszana 4 x 400 m, czyli dwie kobiety i dwaj mężczyźni.

Skład reprezentacji Polski na lekkoatletyczne MŚ w Dausze:

KOBIETY

100 m

Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice)



400 m

Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz)

Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot)

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)



800 m

Anna Sabat (CWKS Resovia Rzeszów)



100 m ppł

Karolina Kołeczek (AZS UMCS Lublin)



400 m ppł

Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław)



3000 m z przeszkodami

Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań)



chód na 20 km

Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec)



wzwyż

Kamila Lićwinko (KS Podlasie Białystok)



kula

Paulina Guba (AZS UMCS Lublin)

Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok)



dysk

Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin)



młot

Malwina Kopron (AZS UMCS Lublin)

Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań)



oszczep

Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki)



4x400 m oraz sztafeta mieszana 4x400 m

Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz)

Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot)

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)

Aleksandra Gaworska (AZS AWF Kraków)

Małgorzata Hołub-Kowalik (KL Bałtyk Koszalin)

Patrycja Wyciszkiewicz (OŚ AZS Poznań)



MĘŻCZYŹNI

800 m

Adam Kszczot (RKS Łódź)

Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)



1500 m

Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)



110 m ppł

Damian Czykier (KS Podlasie Białystok)



400 m ppł

Patryk Dobek (MKL Szczecin)



3000 m z przeszkodami

Krystian Zalewski (Barnim Goleniów)



chód 20 km

Dawid Tomala (KU AZS Politechniki Opolskiej)



chód 50 km

Rafał Augustyn (LKS Stal Mielec)

Artur Brzozowski (AZS AWF Katowice)

Rafał Sikora (AZS AWF Katowice)



tyczka

Piotr Lisek (OSOT Szczecin)

Robert Sobera (AZS AWF Wrocław)

Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)



kula

Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn)

Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała)

Jakub Szyszkowski (AZS AWF Katowice)



dysk

Piotr Małachowski (WKS Śląsk Wrocław)

Bartłomiej Stój (KU AZS Politechniki Opolskiej)

Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki)



młot

Paweł Fajdek (KS Agros Zamość)

Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok)



oszczep

Marcin Krukowski (KS Warszawianka)



dziesięciobój

Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka)



4x400 m oraz sztafeta mieszana 4x400 m

Łukasz Krawczuk (WKS Śląsk Wrocław)

Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław)

Wiktor Suwara (AZS AWF Warszawa)

