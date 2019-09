Nie będzie trzeciego medalu dla Kszczota. "Głowa chciała, nogi nie"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

Finał poza zasięgiem Swobody. "Wreszcie zakończyłam ten sezon" Ewa Swoboda... czytaj dalej » Mistrzostwa w Dausze zaczęły się dla Kszczota źle - w sobotnim biegu eliminacyjnym 30-latek dotarł na metę w 1.46,20 min, dopiero na piątej pozycji. Do półfinału bezpośrednio kwalifikowało się trzech najlepszych z każdej serii plus pozostałych sześciu z czasami. Polak awansował, ale z tego, co na bieżni zaprezentował, zadowolony nie był.

Kszczot: z tyłu głowy była myśl, że coś jest nie tak

Co więcej, już po wszystkim ze zmęczenia usiadł na tartanie. Dużo sił go ta rywalizacja kosztowała. Dlaczego? Tłumaczył, że w czasie przygotowań dopadła go choroba, na dodatek w połowie września dopadła go kontuzja kolana, po kolizji z rywalem.



Po jego stronie stoi jednak doświadczenie. Analizuje każdy start, nic nie zostawia przypadkowi. - Możliwe, że w półfinale będzie lepiej niż dzisiaj - zapowiedział.

Nie było. Portorykańczyk Wesley Vazquez i Katarczyk Abubaker Haydar Abdalla zaczęli w tempie na rekord świata. Kszczot biegł z tyłu, przedostatni. Potem ostatni.

Vazquez siły zachował do końca, na metę wpadł pierwszy. Czas - 1.43,96. Za nim Kenijczyk Ferguson Cheruiyot Rotich - 1.44,20. Polak pędził na finiszu, starał się, ale był za daleko. Wynik 1.45,22 dał miejsce szóste, co oznacza, że awansu do finału nie ma. - Z tyłu głowy była myśl, że coś jest nie tak. Czegoś brakło, a na tym poziomie decydują szczegóły - tłumaczył w rozmowie z Eurosportem.

Źródło: Adam Warżawa / PAP Kszczot żegna się z mistrzostwami w Katarze