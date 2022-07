Tomasz Majewski zdziwiony zarzutami zawodniczki. "Jest mi głupio słuchać takich rzeczy"

Sułek czwarta na mistrzostwach świata. "Możecie być dumni ze mnie, ale ja muszę to jeszcze chwilkę przeboleć" Po 37 latach padł... czytaj dalej » Sułek zakończyła rywalizację we wtorek nad ranem naszego czasu. Łącznie zdobyła 6672 pkt i pobiła 37-letni rekord kraju. Krótko po zmaganiach lekkoatletka nie szczędziła słów krytyki pod adresem PZLA.

Sułek narzeka, Majewski zdziwiony

- Ja wiem, że podróż, złe odżywanie ma zły wpływ - być może na te 30-40 punktów. Po medalu w Belgradzie [Halowe Mistrzostwa Świata 2022 - red] nawet nie otrzymałam gratulacji twarzą w twarz. Teraz nie będę już o to nawet zabiegała. Nie będę milczeć, bo za wiele poświęcam, aby ktoś rzucał mi kłody pod nogi - mówiła wyraźnie rozgoryczona.

Dodała, że będzie szukała możliwości szkolenia niejako obok PZLA, z udziałem prywatnych sponsorów, a także teraz — jako rekordzistka kraju — dzięki środkom ministerialnym.

- Trochę jestem zdziwiony jej słowami i trochę nie - mówi w rozmowie z eurosport.pl wiceprezes PZLA Tomasz Majewski, który przebywa z kadrą w Eugene.

Źródło: Getty Images Adrianna Sułek ma już za sobą debiut olimpijski

- To nie jest tak, że nie było zarzutów z jej strony. Teraz można się do nich odnieść i spokojnie wytłumaczyć. Rozumiem, że dla części zawodników sukces to okazja, aby wylać wszystkie swoje żale. Trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo wydawanie takich krzywdzących opinii wobec związku nie do końca jest fair. Wyrażając takie opinie zawodnicy nie za bardzo zdają sobie sprawę, jak to wszystko naprawdę wygląda, skąd się biorą pieniądze.

Finansowanie związków sportowych w Polsce leży głównie w gestii budżetu państwa. Tak też jest w PZLA.

- Wydajemy pieniądze publiczne i nie możemy ich wydawać na wszelkie zachcianki zawodników, bo po prostu nie mamy ich tyle. Nas obowiązuje budżet i obostrzenia związanie z wydawaniem środków publicznych. Nie możemy ich marnotrawić, bo jesteśmy z nich rozliczani. Dlatego, że jesteśmy dobrym związkiem, mamy wyniki, to budżet mamy relatywnie wysoki, ale przede wszystkim, mamy na kogo ten budżet wydawać. Mamy dużo sukcesów. Na wszystko pieniędzy nie starcza. Ten budżet jest po prostu ograniczony. Zapewniamy podstawowe rzeczy, bo nas na tyle stać - dodaje dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą.

Źródło: Newspix Tomasz Majewski przebywa z kadrą w Eugene

Patrzą na całą dyscyplinę i reprezentację

- Jakoś sukcesów, które odnosimy jest na tle innych związków sportowych w Polsce naprawdę wysoka. To dlatego, że zaplecze i organizację mamy na dobrym poziomie. Dzięki temu osiągamy wyniki. Ludzie mają gdzie i jak trenować. Oczywiście, wszystko mogłoby być lepsze, ale nas na to nie stać. Trzeba to jasno powiedzieć. I stąd się pewnie bierze niezrozumienie. Każdy zawodnik patrzy na siebie i swoje potrzeby. My musimy patrzeć na całą dyscyplinę i reprezentację - uważa Majewski.

Dodaje, że jeśli związek chciałby zapewnić wszystko każdemu, to nie starczyłoby pieniędzy normalną działalność. Tym bardziej dziwią go narzekania Sułek na konieczność chodzenia po schodach.

- Jeśli ona mówi, że cierpi, bo musiała wracać po schodach z treningu, to co ja mam na to powiedzieć. Reprezentacja Polski była na obozie przygotowawczym na uniwersytecie w Seattle. Razem z nią były kadry Australii i Grecji. Nie sądzę, żeby tematem w tamtych krajach było, że zawodnik musi wracać schodami z treningu. Wszyscy mieszkali w tym samym miejscu, jadły na tej samej stołówce. Zawsze jedzenie może być lepsze. To był stan, który zastaliśmy na miejscu i większości się podobał. Zapewniliśmy optymalne warunki przygotowania do imprezy. Drużyna dobrze się zaaklimatyzowała i przepracowała ostatni tydzień. To, że Ada narzeka, że musiała jechać 140 kilometrów z lotniska z Portland do Eugene autokarem, tak jak chyba z 60 innych ekip, to co ja mogę. Tak wyglądają podróże na takich zawodach - twierdzi.

Źródło: PAP/EPA Adrianna Sułek jest w bardzo dobrej formie

Kupują najlepsze możliwe bilety

Sułek na mistrzostwa świata chciała przylecieć klasą biznes. PZLA się na to nie zgodził.

- Niestety, nas na to nie stać, aby wszystkim kupować takie bilety. Bilety kupujemy kilka miesięcy wcześniej, aby były jak najtańsze i połączenie było jak najlepsze. Połączenia nie są złe, zawodnicy nie czekają godzinami na lotniskach. Zawsze także mają zapas. Nie możemy wszystkim kupować klasy biznes. To są pieniądze publiczne. Nie jesteśmy biurem podróży - mówi Majewski.

Młoda zawodniczka stwierdziła, że związek jest hamulcem i specjalnie rzuca kłody pod nogi.

- Gdy ktoś mówi, że my specjalnie robimy wszystko, aby ktoś nie odniósł sukcesu, to ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć i jak zareagować. Opiekujemy się nią, ma gdzie i jak trenować. Ludzie w związku ciężko pracują, aby ona to miała. Naprawdę jest mi głupio słuchać takich rzeczy. Wiem, że każdy chce być najlepszy, ale w tym wszystkim trzeba też znaleźć spojrzenie w siebie. Pracownicy PZLA robią wszystko, aby zawodnicy mieli jak najmniej problemów. Zastanówmy się, do czego to wszystko prowadzi? Byłem zawodnikiem i wiem, na jakim związek jest teraz poziomie i jak wyglądało to wcześniej. Wiem, jak to wygląda także gdzie indziej. To, że odnosimy sukcesy, to nie jest dlatego, że coś robimy wbrew ludziom, ale z nimi i to na najwyższym poziomie. Gdyby było tak źle, jak część mówi, to niestety nie byłoby tych wyników. Pewnie, gdybyśmy mieli trzy razy taki budżet, to stać nas było na wszystkie zachcianki.

Czwarta siedmioboistka świata dodawała w emocjonalnej rozmowie, że chciałaby odciąć się od PZLA i przygotowywać się na własną rękę.

- To jest utopia. Jak ktoś wie, jak wygląda system sportu olimpijskiego, to nie da się trenować samemu. Chyba, że się ma superpotężnego sponsora. To, że Ada może trenować w taki sposób, jak to robi, to dlatego, że wszystko wokół niej jest przygotowane. Gdyby podliczyć, ile kosztuje wytrenowanie takiego zawodnika, to są naprawdę duże pieniądze. Mi naprawdę jest głupio wobec ludzi i kibiców o tym mówić. Wydajemy duże pieniądze, sport jest drogą zabawą. Może te problemy nie są wydumane, ale czasami mówienie o nich jest nie na miejscu - uważa Majewski.

Źródło: Newspix Tomasz Majewski przebywa z kadrą w Eugene

- Wcześniej już tłumaczyliśmy Adzie, że możemy czegoś kupić, bo nas nie stać. To wykracza ponad standard, który mamy określony, a jest on wysoki. Jeśli Ada chce mieć coś ekstra, ponad wszystkich i kadrę, to trzeba sobie samemu dopłacić. Tak się dzieje. Zawodnicy tak robią, na przykład z podniesieniem klasy lotu. Porozmawiam z nią. Będziemy tu jeszcze tydzień i nie mam problemów, żeby ponownie o tym z nią pomówić.

- My się na nikogo nie obrażamy. W sporcie łatwo oskarżać i zrzucać niezadowolenie na związek, to pewnie nie ostatni taki przypadek. Staramy się ludziom tłumaczyć, skąd się biorą te pieniądze. To jest ograniczony worek, z którego musimy dobrze gospodarować, aby starczyło na całą kadrę. W tym roku sezon jest droższy, bo są dwie duże imprezy: mistrzostwa świata i Europy. To trudne, a musimy zapewnić optymalne warunki. Cały wyjazd do Stanów Zjednoczonych to koszt ponad miliona złotych. Te fundusze musimy wydawać jak najwłaściwiej - dodaje utytułowany zawodnik.