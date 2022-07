Tylko legendarny Bubka przed Fajdkiem w klasyfikacji wszech czasów

Wymarzony konkurs Polaków. Fajdek piąty raz mistrzem świata, Nowicki ze srebrnym medalem Genialny konkurs... czytaj dalej »

33-letni obecnie młociarz pierwszy tytuł wywalczył w 2013 roku i było to spore zaskoczenie. Potem triumfował bezapelacyjnie w trzech kolejnych imprezach mistrzowskich.

Wszystko jasne po trzeciej serii

Jak sam powiedział, do amerykańskiego Eugene przyjechał w bardzo dobrej formie. Potwierdził to najpierw piątkowych eliminacjach, które wygrał, a potem w sobotnim konkursie.

Wynik z trzeciej kolejki - 81,98 m - dał mu pewny złoty medal i najlepszy rezultat w tym sezonie na świecie. Drugi był mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki, który w najlepszej próbie uzyskał 81,03 m. Trzecią lokatę zajął Norweg Eivind Henriksen (80,87 m).

Źródło: Getty Images Fajdek zdobył piąty tytuł mistrza świata z rzędu

Goni Bubkę

Fajdek przeszedł nie tylko do historii polskiego sportu, ale ogólnie lekkoatletyki. Tylko legendarny skoczek o tyczce Serhij Bubka miał dłuższą serię triumfów z rzędu.

Urodziny w Ługańsku Ukrainiec zdobywał złoto w sześciu czempionatach globu po kolei. To było w latach 1983-1997. Trzeba zaznaczyć, że pierwsze trzy tytuły Bubka wywalczył w imprezach, które były rozgrywane co cztery lata. Potem mistrzostwa odbywały się już co dwa lata. Tak jest do dzisiaj, z tym że ze względu na pandemię od 2019 roku w lekkoatletycznym kalendarzu była dziura. Mistrzostwa w Eugene pierwotnie miały się odbyć w 2021 roku. Poślizg powinno udać się nadrobić w 2023 roku, kiedy kolejne mistrzostwa zaplanowano w Budapeszcie.

- Chcę nie tylko zdobyć szósty, ale też siódmy tytuł z rzędu w 2025 roku w Tokio - zapowiedział już na antenie TVP Sport Paweł Fajdek.