Nowy dystans i niepowodzenie Tomali na mistrzostwach świata

Na bieżni była sama, resztkami sił doturlała się do mety. "Ten sport potrafi być brutalny" Spisywała się... czytaj dalej » Tomala w Tokio triumfował na dystansie 50 km. Jednak w Eugune mężczyźni po raz pierwszy rywalizowali na trasie o 15 km krótszej. Co więcej, na igrzyskach w Paryżu panie i panowie będą walczyć na dystansie 20 km. Zmiany w chodzie sportowym zachodzą drastyczne, co przekłada się również na wyniki.



Ostatecznie Tomala nie zdołał wywalczyć medalu w Eugene. Nie otarł się nawet o podium - zajął 19. miejsce. Przyczyniła się do tego nie tylko długość trasy, ale również kłopoty zdrowotne, z którymi zawodnik borykał się podczas obozu aklimatyzacyjnego w Seattle. Na dodatek od igrzysk w Tokio ma problem z nogą.

Dyskwalifikacja Brzozowskiego

Zawodnicy wystartowali o godzinie 6.15 czasu lokalnego. Po 16 kilometrach drugi z Polaków Artur Brzozowski otrzymał czwarty wniosek o dyskwalifikację, co poskutkowało zakończeniem rywalizacji w jego wykonaniu.



Złoto zdobył w niedzielę Włoch Massimo Stano, który uzyskał czas 2:23.14. Srebro wywalczył Japończyk Masatora Kawano (2:23.15), a brąz Szwed Perseus Karlstroem (2:23.44)



Tomala przekroczył metę z czasem 2:30.47.