Mistrzostwa jak igrzyska. Niespodzianki we Włocławku

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

Wojciech Nowicki pewnie wygrał rywalizację w rzucie młotem. Oto co miał do powiedzenia reporterowi Eurosportu.

Rozmys zachował najwięcej sił na ostatnich 100 metrach i zwyciężył wyraźnie ze zdecydowanie bardziej utytułowanym kolegą z reprezentacji Polski.

- Wcześniej miałem tylko złoty medal mistrzostw Polski na dystansie 800 metrów z 2017 roku. Wygrana z Marcinem Lewandowskim to taki mały rewanż za Bydgoszcz, gdzie w Memoriale Ireny Szewińskiej finiszowałem za nim na dystansie 2000 metrów. Tam niewiele zabrakło, ale dziś odrobiłem stratę i okazałam się najmocniejszy na finiszu - powiedział Rozmys (UKS Barnim Goleniów), który wygrał czasem 3.53,09.

W tej samem konkurencji wśród pań bezkonkurencyjna była Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin) - 4.15,89.

Starty bez historii

- Nic nie poradzę na to, że te moje starty w mistrzostwach Polski są bez historii. Do każdego z nich przygotowuję się na tyle, jak dalece tylko mogę. Co roku to dla mnie bardzo ważny bieg. Teraz mogę skupić się we wrześniu na bardzo szybkim bieganiu na mityngach. Nie ukrywam, że celem jest rekord życiowy na 1500 metrów podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej - wskazała Ennaoui.

Nowicki (Podlasie Białystok) rzucił we Włocławku najdalej w sezonie - 80,28 - i pewnie wygrał krajowy czempionat. Drugi był czterokrotny mistrz świata Fajdek (AZS AWF Katowice) - również z najlepszym rezultatem w 2020 roku - 78,61.

Mogło być jeszcze lepiej

- Mój psycholog powiedział mi, żebym potraktował ten start jak rywalizację olimpijską. Tak zrobiłem i starałem się dać z siebie wszystko. Miałem dobrą serię, wszystko wyglądało poprawnie technicznie, a młot znów poleciał powyżej 80 metrów. Czułem się jednak na tyle dobrze, że wydaje mi się, że mogło być dzisiaj jeszcze lepiej - podkreślił Nowicki.



Sporą niespodziankę w rzucie młotem w rywalizacji pań sprawiła Katarzyna Furmanek, która pokonała zdecydowanie bardziej utytułowaną Malwinę Kopron. Zawodniczka KKL Kielce rzuciła w ostatniej próbie 72,85, a jej rywalce z AZS UMCS Lublin w najlepszej próbie zmierzono 70,94.

- Nie sądziłam, że w tym roku będę osiągała takie rezultaty. Jest spokój na przyszły sezon, bo zrobiłam duży progres i wiem, że pracujemy w dobrym kierunku - podkreśliła 24-letnia Furmanek. Dla niej sezon 2020 jest przełomowym w karierze, bo w końcu uzyskuje regularnie wyniki powyżej 70 metrów.

Popis Swobody

Rywalizacja sprinterek była popisem Ewy Swobody (AZS AWF Katowice), która wygrała czasem 11,52. Rywalizujący w biegu na 100 m nie mogli jednak w piątek pokazać pełni swoich możliwości, gdyż biegali w każdej serii pod silny przeciwny wiatr.

- Już w eliminacjach było pod wiatr, więc kosztowało mnie to sporo energii. Czas jednak nie jest ważny. Najważniejsze jest to, że udało mi się obronić tytuł mistrzowski. To podobno moje piąte złoto z rzędu, więc jestem z siebie zadowolona - mówiła Swoboda.

Wśród panów najszybszym sprinterem okazał się zawodnik bydgoskiego Zawiszy Remigiusz Olszewski - 10,51.

W skoku wzwyż kolejny tytuł mistrzyni Polski wywalczyła Kamila Lićwinko (Podlasie Białystok) - 1,88.

- To nie jest tak, że jestem gotowa tylko na 1,88, ale ten sezon jest dla mnie ewidentnie nieudany, więc cieszę się z tego złotego medalu. Muszę wiele kwestii przemyśleć. Wracając po urodzeniu dziecka, od razu skakałam 1,85, więc wysokości, które obecnie uzyskuję, są dla mnie nowością i trudną sytuacją. Złożyło się na to sporo problemów z techniką, jak i drobnymi urazami. Cały czas jestem jednak dobrej myśli - podkreśliła brązowa medalistka MŚ z Londynu z 2017 roku.

Wśród mężczyzn w tej konkurencji zwyciężył Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) z niezłym wynikiem 2,26.

Emocje do niedzieli

Złoto w trójskoku wywiozła z Włocławka Karolina Młodawska (KKL Kielce), która w szóstej próbie poprawiła wynikiem 13,55 rekord życiowy. Męską rywalizację w tej konkurencji wygrał zawodnik WKS Śląsk Wrocław Adrian Świderski - 16,38.

W biegach na 3000 m z przeszkodami mistrzami Polski zostali Mateusz Kaczmarek (BKS Bydgoszcz) - 8.57,88 i reprezentantka CWKS Resovii Rzeszów Matylda Kowal - 9.57,16.

Mistrzostwa Polski we Włocławku potrwają do niedzieli.