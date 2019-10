Polacy w Dausze powyżej oczekiwań. "Najlepsze sportowo mistrzostwa w historii"

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Najlepsza próba Marcina Krukowskiego w eliminacjach do konkursu rzutu oszczepem podczas MŚ w Doha. Polak nie uzyskał minimum i do finału może dostać się jedynie wynikiem.

07.10 | Sześć medali, w tym tylko jeden złoty i 12. miejsce w klasyfikacji generalnej - to dorobek polskich lekkoatletów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Katarze. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, to były dla nas dobre mistrzostwa - ocenił wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Dwa lata temu w Londynie Polacy zdobyli osiem medali. Tym razem o przynajmniej powtórzenie takiego wyniku było wyjątkowo trudno, chociażby dlatego, że na mistrzostwach nie startowała między innymi Anita Włodarczyk.

Polacy spisali się w Dausze powyżej oczekiwań. Przed przyjazdem do Kataru mówiono o czterech, pięciu miejscach na podium, a jest ich sześć. Tabela medalowa mistrzostw świata w Katarze Nie było tak jak... czytaj dalej »

"Styl wszystko nam wynagradza"

- Jesteśmy bardzo zadowoleni. To były udane mistrzostwa, oczywiście były wpadki, ale te sukcesy, a przede wszystkim ich styl, wszystko nam wynagradza. Tylko się cieszyć, że tak świetnie w tych trudnych warunkach i terminie imprezy potrafiliśmy walczyć oraz zdobywać medale - ocenił Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Występ reprezentacji ocenił na 4,5.

Ostatniego dnia do polskiego worka z medalami wrzucili srebro kobieca sztafeta 4x400 metrów i brąz Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Oba biegi zakończyły się rekordami Polski - odpowiednio 3.21,89 i 3.31,46. A czas Polek w sztafecie jest najlepszym w Europie od ponad ośmiu lat.

- Cieszę się że dziewczyny wypracowały mi super pozycję, a ja mogłam dowieźć tę drugą pozycję do końca - przyznała Justyna Święty-Ersetic. W ciągu ośmiu dni miała sześć biegów. Oprócz niej w finale sztafety biegły też Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Małgorzata Hołub-Kowalik.

Pod wielkim wrażeniem biegu Lewandowskiego po brąz na 1500 m był wiceprezes PZLA.

- Wiedzieliśmy, że jest w świetnej formie i pozytywnie pewny siebie, znając swoją wartość. Gdyby inaczej się ten bieg ułożył, może byłoby wyższe miejsce, ale w tym szybkim tempie, po wspaniałej walce wywalczył brąz. To jest wielki, wielki mistrz. Zdobywa medal na nowym dla siebie dystansie - ocenił Majewski.

Jako pierwsza medal w Dausze wywalczyła Joanna Fiodorow, drugiego dnia mistrzostw. Nie dość, że to jej największy sukces w karierze, to na dodatek poprawiła o ponad metr rekord życiowy, który teraz wynosi 76,35.

Były lekkoatleta pochwalił postawę wszystkich medalistów, a zwłaszcza Pawła Fajdka, który w Dausze wywalczył czwarty złoty krążek mistrzostw świata z rzędu. Nie ma jednak w swoim dorobku medalu olimpijskiego, choć startował już w dwóch igrzyskach.

Podczas gdy w Londynie trudno było upatrywać w nim faworyta, to w 2016 roku w Rio de Janeiro miał nad rywalami kilkumetrową przewagę. Nie przebrnął jednak eliminacji i mocno to przeżył.



- Myślę, że ten kurs, na który Paweł teraz wszedł i ta pewność, z którą całe te zawody przeprowadził i zdobył czwarte złoto, pozwala nam sądzić, że on jest rzeczywiście kandydatem do zwycięstwa i pojedzie do Tokio jak po swoje. Bez żadnych dziwnych akcji ten medal przywiezie, chyba że zabierze mu go Wojtek Nowicki- powiedział.

W Dausze Nowickiemu przypadł brązowy krążek, choć wychodząc ze stadionu myślał, że zajął czwarte miejsce. Przedstawiciele polskiego związku mieli nagranie, na którym widać było, jak trzeci po konkursie Węgier Bence Halasz pali swoją próbę. Sędziowie przyznali się do błędu i wstawili Nowickiego na trzecie miejsce, ale uznali też, że błąd wyszedł na jaw po konkursie, gdy Halasz nie miał już szans na odpowiednie zmotywowanie się i próbę przeskoczenia Polaka, który w trakcie konkursu był za nim. Węgier był przecież przekonany, że wciąż ma medal. Uznano, że jego mobilizacja mogła być w tej sytuacji inna. Dlatego postanowiono przyznać dwa brązowe medale.

Majewski pochwalił też postawę w Dausze Piotra Liska, który wywalczył brąz w skoku o tyczce. Tytuł obronił Amerykanin Sam Kendricks, a srebro przypadło ubiegłorocznemu mistrzowi Europy Szwedowi Armandowi Duplantisowi.

- Trójka medalistów jest tak wyrównana, że różnie mogło się to skończyć. Piotrek zdobył kolejny medal mistrzostw świata, trzeci z rzędu, a to często się nie zdarza. Chwała mu za to. Mam nadzieję, że lepiej skończy się to dla nas w Tokio - ocenił.

"W niektórych konkurencjach bardzo nam uciekł"

Majewski przyznał też, że nie wszyscy trafili z formą i wystartowali na swoim poziomie. Nie chciał jednak mówić o nazwiskach, a wysnuł jedną konkluzję: - Cały świat zasuwa. To były najlepsze sportowo mistrzostwa w historii. W Tokio nie będzie inaczej i jeśli ktoś realnie myśli o dobrym miejscu, ma teraz 10 miesięcy na ciężką pracę i na gonienie świata, który w niektórych konkurencjach bardzo nam uciekł - dodał.

Wiceprezes PZLA zaapelował także, żeby przed olimpiadą studzić nastroje. - To są igrzyska, trochę inne zawody. Tam na pewno będzie trudno, ale jest parę osób, które widać, że idą tym kursem na podium i trzeba ich w tym wspierać. Lekcja z tych mistrzostw pozwoli także niektórym na dodatkowy impuls, żeby znaleźć ten odpowiedni kurs.

Kolejne mistrzostwa świata odbędą się w 2021 roku w amerykańskim Eugene.