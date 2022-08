Ewa Swoboda tuż za podium biegu na 100 m. Niemka nieoczekiwaną triumfatorką

Trzy Polki wbiegły do finału. Przepadła obrończyni tytułu Justyna... czytaj dalej » Polka w swoim biegu półfinałowym zajęła drugie miejsce, do finału awansując z piątym czasem (11,22 s). Najszybsza na tym etapie rywalizacji była Brytyjka Daryll Neita (10,95).

W finale poprzeczka była więc zawieszona bardzo wysoko.

Biegnąca na siódmym torze Swoboda świetnie wystartowała, ale najgroźniejsze rywalki niemal od początku były poza jej zasięgiem. Polka walczyła jednak do ostatnich centymetrów, wyprzedzając w walce o czwartą pozycję Brytyjkę Imani Lansiquot o 0,03 s.

- Niby jestem zadowolona, ale chyba jednak nie. To chyba nie był mój dzień, by bić życiówki - mówiła tuż po biegu w rozmowie z TVP Sport. - Ciężko mi się tu biega, trudno jest się rozpędzić. Swoje zrobiła też infekcja. Mam motywację do tego, by szybko biegać. Następnym razem będę w lepszej dyspozycji - zapewniła.

Niemka nieoczekiwaną mistrzynią

Złoty medal w tej konkurencji wywalczyła Lueckerkemper (10,99), chociaż w gronie faworytek wymieniane były w pierwszym rzędzie Brytyjki.

Ze zwycięstwa przez chwilę cieszyła się Kambundji (10,99), ale po weryfikacji wynik Szwajcarki okazał się o 0,005 s gorszy od rezultatu niemieckiej biegaczki, która ustanowiła swój najlepszy wynik w sezonie.



Najlepsza z Brytyjek Neita była trzecia (11,00).

Na 14. miejscu w rywalizacji na 100 m została sklasyfikowana druga z Polek Magdalena Stefanowicz, która swoje starty zakończyła na etapie półfinału.

Jacobs bez konkurencji w wyścigu mężczyzn

Mistrzem Europy w biegu na 100 m mężczyzn został Włoch Lamont Marcell Jacobs. Mistrz olimpijski z Tokio spóźnił nieznacznie start i na moment jego triumf stanął pod znakiem zapytania. Jednak w drugiej fazie biegu znacząco przyspieszył i na mecie wyprzedził dwóch Brytyjczyków: Zharnela Hughesa i Jeremiaha Azu.