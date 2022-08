Joanna Paszkiewicz zdziwiona, że nie dostała medalu. "Wszystkie gotowe, a tu zonk"

Paszkiewicz wycofała się przed 30 km. Jak relacjonowała w mediach społecznościowych, na piętę nadepnęła jej jedna z zawodniczek, "noga się ugięła" i "skończyło się bieganie". Choć próbowała walczyć z bólem, to ten był coraz większy. Ponieważ do klasyfikacji drużynowej liczyły się trzy pierwsze czasy, a wyprzedziła ją Monika Jackiewicz, zawodniczka postanowiła zrezygnować z dalszego biegu.

Triumfowała inna Polka, Aleksandra Lisowska, która o 8 sekund wyprzedziła Chorwatkę Mateę Parlov Kostro oraz Holenderkę Nienke Brinkman. Ponieważ do mety z dobrymi wynikami dobiegły również Angelika Mach i wspomniana Jackiewicz, Biało-Czerwone wywalczyły brąz w drużynie.

"Gdybym o tym wiedziała…"

Później przyszedł czas na dekorację. Paszkiewicz oraz Katarzyna Janowska, która wycofała się już na początku rywalizacji, medali nie dostały.

- Zapewniono nas, że gdy uda się zdobyć medal, to dostaje piątka (zawodniczek). Wszystkie gotowe do dekoracji, a tu w namiocie zonk, że te, co nie dobiegły, to nie dostają medali. Inne państwa chyba o tym wiedziały, a tu zdziwienie… O co chodzi… – napisała Paszkiewicz na swoim Facebooku we wpisie, który później usunęła, ale z Twittera nie zginął.

"Może nie spodziewali się, że zdobędziemy medal… Może zmienił się regulamin. Podobno wcześniej tak nie było. Gdybym o tym wiedziała, to ukończyłabym bieg. Ten medal miał dla mnie ogromne znaczenie. Pewnie rezultat byłby kiepski, ale mimo wszystko. Ale kto tam się będzie tym przejmował. Co przeżyłam dziś ja, to moje" – żaliła się dalej.



Do sprawy krótko odniósł się sędzia, statystyk, a zarazem członek panelu delegatów technicznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) Tomasz Wieczorek. Zamieścił on jeden z punktów regulaminu mistrzostw.

"102.3.5. Wszyscy biegacze, którzy ukończyli zawodny będą klasyfikowani indywidualnie i kwalifikują się do indywidualnej nagrody" – czytamy.

Kluczowe jest słowo "ukończyli".



Nie zmienia to faktu, że Lisowska wywalczyła historyczne, bo pierwsze złoto mistrzostw Europy w maratonie, a brąz w drużynie to równie wielkie zaskoczenie.