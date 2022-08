Zatrzymał się, by pomóc cierpiącemu rywalowi. Niezwykła postawa na mistrzostwach Europy

Piotr Tarkowski krzyczał z bólu, gdy wylądował. "Stopa zaklinowała się w piasku i wykręciła" Piotr Tarkowski... czytaj dalej » Axel Vang Christensen to wielki talent duńskich biegów przez przeszkody. Zaledwie 18-letni lekkoatleta świetnie prezentował się od początku wtorkowego biegu eliminacyjnego w Monachium.

Nici z dalszego biegu

W połowie trasy prowadził, ale wtedy wydarzyło się nieszczęście. Christensen po mniej więcej dwóch kilometrach zawadził o płotek i upadł. Nie był w stanie biec dalej. Ból nogi był zbyt duży. Przy kontuzjowanym nastolatku zatrzymał się Nahuel Carabana.

Andorczyk próbował pomóc koledze z bieżni, ale tym samym stracił szanse na wywalczenie miejsca gwarantującego udział w finale.



Incredible sportsmanship from Andorra's Nahuel Carabana who gives up over 300m to the rest of the field in order to help Axel Vang Christensen who fell at the steeplechase hurdle @EuroAthletics. Lovely gesture. pic.twitter.com/5Y0HOTYjHH — James Rhodes (@James_Athletics) August 16, 2022

Bardzo bolesny upadek

- Widziałem, że jego upadek był bardzo bolesny. Chciałem mu pomóc. Sam upadłem tak wielokrotnie i wiem, jak zawodnik się wtedy czuje - mówił Carabana w rozmowie z norweską telewizją NRK.

Biegacz z Andory po krótkiej przerwie kontynuował bieg, ale oczywiście nie miał już w nim żadnych szans. Ostatecznie pokonał linię mety jako ostatni.

- To stało się dokładnie przede mną. O mały włos, abym na niego wpadł - relacjonował Norweg Tom Erling Karbo, który zajął trzecią pozycję.

- To, co zrobił Carabana, to duża sprawa. Mam do niego dużo szacunku - dodawał reprezentant gospodarzy Karl Bebendorf.

Christensen opuścił stadion w Monachium na noszach.