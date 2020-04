Siłownia za domem, rzutnia na polu dziadka. "Będę jadł i trenował, kiedy zechcę"

Kamila Lićwinko wykorzystuje garaż przerobiony na siłownię oraz ogródek do codziennych treningów.

Lićwinko o wyjeździe na obóz do COS-u

Lićwinko o powrocie do sportu po zamknięciu obiektów

"Chcemy przejść do kontrofensywy". Rząd zapowiada odmrażanie...

Haratyk to rekordzista Polski (22,32 m) w pchnięciu kulą. Od miesiąca nie trenuje, bo leczy dokuczający mu łokieć. Raz na jakiś czas przyjmuje zastrzyki, w ostateczności będzie czekać go operacja.

Akurat jemu wywrócenie lekkoatletycznego kalendarza z powodu pandemii COVID-19 może wyjść na dobre. Będzie miał więcej czasu na przygotowanie formy. Kolejny zawody są odwoływane. Nie odbędą się dwa czerwcowe mityngi Diamentowej Ligi - w Eugene i Paryżu. Wyrzucono z kalendarza również sierpniowe mistrzostwa Europy, podczas których Michał miał bronić tytułu.

Źródło: Biuro Prasowe DME Bydgoszcz 2019 Michał Haratyk to rekordzista Polski

Polscy sportowcy na otwarcie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, gdzie zwykle szykują się do wielkich imprez, muszą czekać do 9 maja. W sobotę premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk ogłosili plan stopniowego odmrażania polskiego sportu.

Ale zakaz trenowania z powodu szalejącego koronawirusa Haratyka nie dotyczy. On wszystko, czego potrzebuje do treningu, ma na przydomowym podwórku w Kiczycach, to wieś w woj. śląskim.

- Stworzyłem sobie warunki, mogę siedzieć w domu – przyznaje w rozmowie z TVN24, pytany o konsekwencje izolacji w trudnych czasach.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Michałem Haratykiem

W przydomowym budynku gospodarczym urządził sobie siłownię, gdzie mocarz jak on będzie mógł przewalać kolejne kilogramy żelastwa. Za tym budynkiem jego babcia i dziadek mieli pole, na nim Haratyk zrobił sobie rzutnię. Schnie świeżo wylany beton. Kilka dni i będzie gotowa.

- Muszę wystrugać próg, przykręcić i mogę zaczynać normalny trening – nie może się doczekać najlepszy polski kulomiot.

Źródło: Miłosz Macierzyński Beton wylany, jeszcze próg i będzie można pchać kulę

- Wszystko na miejscu, blisko i za własne pieniądze. Co potrzebuję, to mam. Będę mógł zrobić bez problemu trening, a nawet lepszy. Ne mam żadnych ograniczeń. Będę jadł i trenował, kiedy będę chciał, bo jestem u siebie – zaznacza Haratyk.

Źródło: Miłosz Macierzyński Siłownia już jest gotowa

Zacznie powoli. Ocenia, że potrzebuje miesiąca, żeby zacząć pchać kulę na przyzwoite odległości.

- Miesiąc tego nie robiłem. Gdy wezmę kulę, to nie będę wiedział, jak pchać – śmieje się mistrz.