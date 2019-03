Wspierała finansowo, teraz daje dobrą energię. Za sukcesami mistrza stoi babcia Aurelia

Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Spokojny jest, małomówny, emocji okazywać nie lubi i nie potrafi. Kiedy było pewne, że wygrał, tylko się uśmiechnął. - Oj, cieszyłem się, nawet bardzo - zapewnia w rozmowie z eurosport.pl. - Widocznie kulomioci tak mają, że tej radości po nich nie widać.



Problemów w czasie przygotowań miał dużo, nic nie szło po jego myśli. W okresie świąt przyplątało się choróbsko, ostra angina, którą leczyć trzeba było antybiotykami. - Osłabiło mnie to okrutnie - opowiada. - W styczniu bez sensu próbowałem gonić stracony czas i zajechałem się treningiem. Dlatego nie byłem pewien, czy do tego Glasgow jechać, na mistrzostwach Polski pchnąłem tylko 20,92, to był mój rekord sezonu. Słaby. Myślałem, że za słaby.

Babcia kibicuje na całego

Bardzo ważna jest w tej historii babcia. Naprawdę. Nic by z tego z złota, w ogóle z całego tego sportu nie było, gdyby nie pani Aurelia. Jeszcze kilka lat temu, kiedy stypendium było w strefie Michała marzeń, wspierała wnuka finansowo. I Łukasza, jego starszego brata, też kulomiota. Na pierwsze zajęcia Michał trafił trochę dzięki niemu, patrząc i ciągle słuchając o tych dziwnych treningach. Ale to mniej. Bardziej namawiała go do tego pani Aurelia.



- Dzisiaj pieniędzy dawać już nie musi, ale wspiera mnie cały czas, przekazuje dobrą energię, kibicuje na całego - mówi Michał.

Kulomiotem jest jeszcze bardzo młodym, 10 kwietnia obchodzić będzie dopiero 27. urodziny. Zgarnia sukcesy, ale tak naprawdę na razie zbiera też doświadczenie, cały czas. W wielkiej imprezie debiutował w sezonie 2014, zawalił tamte mistrzostwa świata w hali koncertowo - było skromne 19,48 i 14. miejsce. - Z trenerem dopiero się uczymy, aby w przyszłości trafiać z formą na najważniejszą imprezę - skomentował swój występ.



Trenerem był i jest Piotr Galon. - Michał przyszedł do mnie, do klubu Sprint Bielsko-Biała, w styczniu 2009. Trenował tam też Łukasz, bardzo dobry, perspektywiczny kulomiot. Co z tego, skoro musiał to rzucić z braku środków finansowych - opowiada Galon.



Bracia ćwiczyli w Bielsku-Białej, ale Michał urodził się w Cieszynie. Jego dom rodzinny jest w malutkich Kiczycach niedaleko Skoczowa. Teraz to jego baza, bo 250 dni w roku albo więcej spędza na obozach i zawodach. Stamtąd wyrusza w daleki świat i tam z niego wraca.

Pół metra więcej

Jak dostał się na poziom aż tak wysoki?



Mężczyzna jest z niego duży, potężny, 194 cm wzrostu, prawie 140 kg wagi. Do tego siła, szybkość, technika. I żmudna, codzienna praca. Dzięki temu - w czerwcu ubiegłego roku - uzyskał znakomite, wzbudzające szacunek 22,08 m. Wynik jest wielki, Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w tej specjalności, z magiczną barierą 22 metrów nie uporał się nigdy. Nie był zły, kiedy młodszy kolega zapisał się w historii. Pogratulował, życzył jeszcze więcej.



- W Europie Michał już jest najlepszy, teraz pora, by to pokazać na świecie. Łatwo nie będzie, bo ci z czołówki są potwornie mocni, poprzedni sezon był jednym z najlepszych w dziejach naszej konkurencji - twierdzi Majewski.



Fakt, Nowozelandczyk Tom Walsh huknął wtedy 22,67, Amerykanie Ryan Crouser i Darrell Hill odpowiednio 22,53 i 22,40. Odległości wybitne.



Haratyk problemu nie widzi. - Takich wyników nie uzyskuje się w każdym konkursie, im też, nawet im, przydarzają się słabsze dni - przekonuje. - Poczekajmy do mistrzostw świata, poczekajmy do igrzysk. Będzie ciekawie. Duże rezerwy mam w sile, ogromne w technice. Na razie pcham dużo gorzej niż w poprzednim sezonie, te próby w Glasgow były fatalne, a kula jednak latała. Wierzę, że stać mnie na dołożenie do rekordu życiowego nawet pół metra.



Chwila. Dobrze usłyszałem? Pół metra dalej od 22,08? - A dlaczego nie, po to trenuję, żeby wyniki były coraz lepsze - odpowiada Haratyk.



To czekamy.