Czołgając się do mety maratonu. Wyczerpany powtarzał nazwiska poległych kolegów

Na protezach popędził po znakomity wynik. Nastolatek z RPA zachwyca Tamta chwila... czytaj dalej » Do pokonania Herndonowi zostało jeszcze długich siedem kilometrów. Szmat drogi. A nogi zupełnie odmówiły mu posłuszeństwa.

Próbował biec, potem iść. Upadł, kiedy linię mety miał w zasięgu wzroku.

Powtarzał nazwiska kolegów

Wstanie okazało się zadaniem ponad siły. Nie zgodził się na pomoc, tę oferowaną przez porządkowych i służby medyczne, bo to oznaczałoby dyskwalifikację.

Brnął dalej na czworakach, czasami musiał się czołgać, z numer 3185 przypiętym do spodenek, bo koszulkę zdjął dużo wcześniej.

Publiczność zgromadzona przy trasie pomagała mu bardzo, brawami i dobrym słowem. To także dzięki niej wreszcie dotarł de celu. Dopiero wtedy posadzono go na wózku inwalidzkim i zawieziono do lekarza.

- Mój ból jest niczym w porównaniu z tym, co chłopaków spotkało w Aganistanie - opowiadał. - W tych najtrudniejszych chwilach powtarzałem na głos ich nazwiska: Ballard, Hamer, Juarez. Ballard, Hamer, Juarez. Chciałem to zrobić dla nich.

Wynik, jak na amatora i problemy tak ogromne, osiągnął znakomity - 3:38 godz.

123. edycję maratonu w Bostonie wygrał Kenijczyk Lawrence Cherono, wpadając na metę w czasie 2:07.57. W rywalizacji kobiet triumfowała Etiopka Worknesh Degefa (2:23.31).