Swoboda szybsza od rekordu Szewińskiej. Porażka Włodarczyk

Wspominali wielką mistrzynię. Dobre wyniki na Memoriale Szewińskiej Wojciech Nowicki... czytaj dalej » To był dobry dzień dla polskich lekkoatletów i ponad 14 tysięcy zebranych na trybunach kibiców. Padło wiele wartościowych wyników, w tym dwa najlepsze tegoroczne rezultaty na świecie. Ich autorami byli Fajdek i skacząca w zwyż Rosjanka Maria Lasickiene, startująca pod neutralną flagą.

Rekord Swobody do lat 23

Dwukrotna mistrzyni świata skoczyła 2,02 i trzykrotnie bez powodzenia atakowała 2,07. W tym samym konkursie pierwsze skoki o stawkę po raz pierwszy od 21 miesięcy zanotowała Kamila Lićwinko. Polka, która we wrześniu ubiegłego roku urodziła córkę, zawody zakończyła na trzeciej pozycji – 1,87.



Powoli do swojej życiowej formy wraca Fajdek. Trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem w czwartej kolejce uzyskał 80,87. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Drugi był jego największy obecnie rywal Wojciech Nowicki – 79,52.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Znakomity bieg Karoliny Kołeczek



Coraz szybsza jest Swoboda. Halowa mistrzyni Europy dystans 100 m pokonała w 11,18 i wygrała. To jej drugi wynik w karierze, ale szybsza była tylko jako juniorka. W czwartek poprawiła rekord Memoriału Kusocińskiego, który należał do Ireny Szewińskiej i wynosił 11,22.



Czas Swobody to także rekord Polski do lat 23, który dotychczas także należał do Szewińskiej (1968) i Jolanty Janoty (1986) – 11,19.



Rewelacyjnie spisała się Karolina Kołeczek. W biegu na 100 m ppł pokonała mistrzynię olimpijską Amerykankę Briannę Rollins-McNeal. Czasem 12,75 poprawiła rekord życiowy i wypełniła minima na jesienne mistrzostwa świata w Dausze oraz przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Udział w katarskiej imprezie zapewniła sobie także trzecia na mecie w niedzielę Klaudia Siciarz – 12,89.

Źródło: Newspix Anita Włodarczyk nie wygrała w Chorzowie

Śląski na razie nie jest szczęśliwy dla Włodarczyk

Po raz kolejny klasę pokazały zawodniczki biegające na 400 m. Zwyciężyła Amerykanka Dalilah Muhamad – 50,60, ale za nią finiszowało pięć Polek. Najszybsza z nich była mistrzyni Europy Święty-Ersetic – 50,85. Iga Baumgart-Witan (51,12) i Anna Kiełbasińska (51,57) poprawiły rekordy życiowe i wypełniły minimum PZLA na mistrzostwa świata.



Stadion Śląski nie jest na razie szczęśliwy dla Anity Włodarczyk. Mistrzyni olimpijska, świata i Europy w rzucie młotem po raz drugi z rzędu przegrała w Memoriale Kusocińskiego z Amerykanką Gwen Berry - 75,79. Polka, która jesienią przeszła operację nogi i jest nadal w ciężkim treningu, uzyskała 75,12.



Michał Haratyk pchnął kulę na odległość 21,98 m. Pokonał go tylko Nowozelandczyk Tom Walsh – 22,18.