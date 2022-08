Włodarczyk dumna z wicemistrzyni. "Dziewczyna na dalekie rzucanie"

Od połowy czerwca wiadomo było, że trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej zabraknie najpierw w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w amerykańskim Eugene, a potem mistrzostwach Europy w Monachium. To efekt urazu mięśnia, którego doznała przy pościgu za złodziejem, który podjął próbę włamania do jej samochodu.

- To były dla mnie dwie docelowe imprezy. W tym sezonie na pewno już nie wystartuję -informowała Włodarczyk w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Pod nieobecność naszej mistrzyni największe nadzieje, jeśli chodzi o kobiecy konkurs rzutu młotem, polscy kibice wiązali z występem Malwiny Kopron. Brązowa medalistka olimpijska z Tokio (2021) i mistrzostw globu z Londynu (2017) odpadła jednak - zarówno w Eugene jak i w Monachium - już w kwalifikacjach.

Do środowego finału w Niemczech udało się awansować Różańskiej (odpadła również Katarzyna Furmanek) i jak się okazało niespodziewanie to ona godnie zastąpiła Włodarczyk.

21-letnia Polka czterokrotnie przekroczyła barierę 70 metrów. Już w pierwszej próbie ustanowiła swój rekord życiowy - 71,63, a w szóstej serii go poprawiła - 72,12. Srebrny medal stał się faktem.

- To jeszcze do mnie nie dociera. Nie wiem, co zrobiłam. To był równy konkurs. Z tego bardzo się cieszę. Byłam szczęśliwa, gdy dostałam się do finału. Miałam luźną głowę i wyszło jak wyszło - komentowała sukces Różańska.

Dumna z rodaczki była także sama Włodarczyk. "Brawo Ewa Różańska. Jeszcze nieraz dostarczy nam sporo wrażeń. Dziewczyna na dalekie rzucanie uratowała honor polskiego kobiecego młota" - napisała w środowy wieczór na Twitterze czterokrotna mistrzyni Europy.



Odstawiła kule

Kilka godzin wcześniej po dziewięciu tygodniach rozstała się z kulami. "Ten dzień. Walczymy dalej, wszystko zmierza w dobrym kierunku" - napisała na Instagramie Włodarczyk, wrzuciła też filmik, na którym widać, że jest w doskonałym humorze.



W środowy wieczór nową mistrzynią Europy została Rumunka Bianca Florentina Ghelber, która triumfowała wynikiem 72,72. Brązowy medal zdobyła Włoszka Sara Fantini, która w najlepszej próbie uzyskała 71,51.