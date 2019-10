Wybrano najlepszych lekkoatletów Europy. Fajdek i Swoboda obeszli się smakiem

Finałowy bieg na 100 m podczas młodzieżowych ME w lekkoatletyce w Gaevle. Ewa Swoboda nie dała szans rywalkom, osiągając najlepszy rezultat w sezonie i ustanawiając rekord mistrzostw.

Polka w biegu na 100 m podczas drużynowych ME w Bydgoszczy dobrze wystartowała, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Brytyjki i Francuzki.

Ewa Swoboda podzieliła się wrażeniami po jej biegu na 100 m na drużynowych ME w Bydgoszczy, w którym zajęła 3. miejsce.

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Fajdek: to był trudny rok

Wyniki plebiscytu European Athletics ogłoszono w sobotę wieczorem w Tallinnie.



Z Polaków nominowani do nagrody dla najlepszych atletów byli młociarz, czterokrotny mistrz świata Paweł Fajdek oraz w kategorii wschodzących gwiazd Ewa Swoboda, młodzieżowa mistrzyni Europy w biegu na 100 m. Biało-Czerwoni nie zostali jednak wyróżnieni.

