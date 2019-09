Andrejczyk nie trafiła z formą. "Jestem niesamowicie wkurzona"

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ostatni skok dał mi dużo radości, bo wypełniłam minimum. Sama sobie udowodniłam, że potrafię powalczyć, ale w finale muszę lepiej skakać technicznie. Pierwsza ósemka będzie dla mnie sukcesem - powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finału skoku wzwyż. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Piotr Małachowski zawiódł w eliminacjach rzutu dyskiem w MŚ w Dausze. Polak z rezultatem 62.20 najprawdopodobniej nie awansuje do finału. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Piotr Małachowski przed kamerą był bardzo rozczarowany występem w eliminacjach. Zobaczcie, co Polak powiedział w krótkim wywiadzie z Kacprem Merkiem. Transmisja z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot w biegu eliminacyjnym na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze zajął dopiero piąte miejsce, ale awansował do niedzielnego półfinału. Po biegu nie był jednak zadowolony.

Anna Sabat odpadła w półfinale biegu na 800 metrów podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce rozgrywanych w Katarze. Polka w swoje serii zajęła przedostatnią, siódmą pozycję. Oto, co powiedziała przed kamerami Eurosportu.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Najlepszych polski tyczkarz pewnie przeszedł przez eliminacje. Zaliczył w nich bez kłopotu 5,75 i awansował do finału. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Polska sztafeta mieszana w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska, Rafał Omelko i Wiktor Suwara zajęła pierwsze miejsce w półfinale i pewnie awansowała do finału. Transmisje z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maria Andrejczyk nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem w mistrzostwach świata w Dausze. Jej najlepszy wynik 57,68 m okazał się za słaby. W ostatniej próbie Polka rzuciła na odległość 56,28 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Baumgart-Witan zajęła 1. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m, dzięki czemu awansowała do półfinału. Polka na mecie była druga, ale zwyciężczyni została zdyskwalifikowana. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Anna Kiełbasińska zakończyła rywalizację na piątym miejscu w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m. Tym samym Polka nie awansowała do półfinału. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Justyna Święty-Ersetic zajęła 2. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału biegu na 400 m. Zobacz start Polki. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Baumgart-Witan, która wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Najlepszy rezultat Polki - 57,68 m - dał jej dopiero 10. miejsce w grupie B eliminacji. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 63,50.

"Oszczep był ciężki"

Znów rozczarowanie. Finał oszczepu bez Marii Andrejczyk Nie tak to miało... czytaj dalej » - Nie mam chyba formy - powiedziała po nieudanym starcie Andrejczyk. - W innym przypadku byłabym bardziej dynamiczna i szybciej biegała po rozbiegu. Czułabym lekki oszczep. A ten oszczep był dla mnie dzisiaj naprawdę bardzo ciężki, pomimo że całkiem nieźle się układałam. Wiem, że odchodziłam w lewą stronę, bo trener przy każdym rzucie mi to zaznaczał. Po prostu to nie był ten dzień - oceniła.

Andrejczyk zastanawiała się także, czy nie zawiodła jej psychika.

- Być może. Bardzo pracowałam nad psychiką z profesorem Blecharzem. Więc nie mogę zwalić tego na swoją głowę - stwierdziła.

"Nie zasłużyłam na ten finał"

Wracającą do formy po kontuzji czwartą oszczepniczkę ostatnich igrzysk olimpijskich wyprzedziło także 12 zawodniczek grupy A. Polska zawodniczka nie załamuje jednak rąk, bo ma jasny cel na przyszłość.

Oglądaj Wideo: Eurosport Andrejczyk nie awansowała do finału rzutu oszczepem

- Uważam, że sezon i tak jest dobry - oceniła Andrejczyk. - Nie można mieć wszystkiego. Bardzo żałuję. Jestem niesamowicie wkurzona. Trudno - trzeba brać się do roboty i zasuwać, bo następne są igrzyska w Tokio. Tam chcę walczyć. Obecny sezon na pewno mnie zmotywuje, bo już wiem, że wróciłam na właściwe tory. W tamtym roku najlepszy wynik to były 54 metry. Teraz dziewięć metrów dalej. Jestem z siebie dumna, że udało mi się wyjść z tego dołu, w którym byłam. Duża praca wykonana, ale to nie wystarczyło. Po prostu nie zasłużyłam na ten finał mistrzostw świata w tym roku - przyznała Polka.

