Polak najlepszym sprinterem Europy. Ma rekord mistrzostw

Kilkudziesięciu młodych lekkoatletów z reprezentacji Polski spędziło noc na podłodze warszawskiego lotniska. Lot do Izraela odwołano z powodu złej pogody i przeciążenia przestrzeni powietrznej. Dopiero po 20 godzinach trafili do hotelu. Problemów z lotami w wakacje jest bardzo dużo.

Marek Zakrzewski ze złotym medalem ME do lat 18 w lekkiej...

Już w biegach eliminacyjnych 16-latek ze Słupska pokazał, że czuje się znakomicie w na 100 metrów. Tylko z powodu zbyt silnego wiatru jego wynik 10,29 s nie mógł zostać wpisany do tabel z historycznymi rezultatami. Klasę pokazał też we wtorkowym półfinale, który wygrał zdecydowanie z wynikiem 10,33 s.



Marek Zakrzewski!



The 16-year-old runs a championship record of 10.33 in the 100m semifinals!#Jerusalem2022



pic.twitter.com/h9uSt3DQWy — European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2022

Nie dał rywalom szans

W finale potwierdził, że jest najlepszym sprinterem w Europie w swojej kategorii wiekowej. Uzyskał rewelacyjny czas 10.32. To nowy rekord Polski juniorów młodszych i rekord całych mistrzostw Europy odbywających się w Jerozolimie.

Oprócz Polaka, na podium znaleźli się także Isak Hughes ze Szwecji oraz Niemiec Benedikt Thomas Wallstein.



Poland's new sprinting star!



Marek Zakrzewski storms to European U18 100m gold in another championship record of 10.32! #Jerusalem2022



pic.twitter.com/yvr8lJiMaG — European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2022

Zakrzewski, który w grudniu skończy dopiero 17 lat w drugim dniu imprezy zdobył dla Biało-Czerwonych pierwszy medal podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 18.