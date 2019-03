Wyznanie polskiego medalisty. "Leczę się na depresję, nie oceniajcie mnie"

Ból, leki, próby samobójcze. Gdy depresja dopada herosów Agata dostała od... czytaj dalej » Plawgo specjalizował się w biegu na 400 metrów przez płotki. W pewnym momencie należał do światowej czołówki. To dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata (2007) i wicemistrz Europy (2006). Aż dziewięć razy zdobywał mistrzostwo Polski.

Karierę, naznaczoną sukcesami, ale również licznymi kontuzjami, zakończył w 2013 roku. Wziął się za komentowanie.

Dziś Plawgo ma 38 lat i zdecydował się ujawnić, z czym toczy walkę już w życiu poza bieżnią.

"Od kilku miesięcy leczę się na depresję. Chorobę, której przez długi czas nie miałem odwagi nadać nazwy. Przecież to miało być chwilowe, miałem jak zwykle się podnosić, miałem udowadniać, że nic mnie nie położy. Nie wiedziałem, że może tak złamać. To, co tak solidnie budowałem przez lata, zniknęło. Pękło pod naporem kolejnych niepowodzeń, stresu i innych silnych czynników. Wszystko, co było dla mnie wyznacznikiem własnej wartości, wskazywało, że przegrałem" - napisał na Twitterze.



Jedna z trudniejszych wiadomości, jaką tu napisałem pic.twitter.com/1QevopEeiK — Marek Plawgo (@maras400) 30 marca 2019





Trudniej niż na bieżni

Przyznał, że liczył, iż w nowym życiu, już na sportowej emeryturze, będzie łatwiej. Przecież do tej pory radził sobie świetnie, dawał radę z rywalami i ze spojrzeniami dziesiątek tysięcy kibiców.

"Skala ówczesnego obciążenia psychicznego oraz stojących przede mną wyzwań miała sprawić, że stres nie będzie już problemem. Skoro w tamtych sytuacjach sobie radziłem, to cóż w normalnym życiu mogłoby bardziej stresować? Okazało się, że tamte wyzwania to nic, w porównaniu z tym, co czekało mnie później" - przyznał.

"Blade światełko"

Postanowił w końcu podzielić się ze swoim otoczeniem, co go trapi. Do tej pory nie miał odwagi. Twierdzi, że swoim wyznaniem chce pomóc innym. "Bo nie jestem jedynym w takim stanie. Bo jest nas wielu" - zauważył.

Co teraz? Plawgo widzi światełko w tunelu. "Czasami pojawia się słońce, czasami coś sprawi przyjemność, której nie odczuwałem już w niczym od miesięcy. W tym tunelu pojawiło się blade światełko. Jest lepiej. Ale przede mną wciąż długa droga, bo ten mrok ma wciąż na mnie wpływ, bo dominuje w słabszym dniu" - napisał.

Na koniec zaapelował: "Uśmiechnijcie się do mnie, jak mnie spotkacie. Nie oceniajcie mnie proszę, nie dawajcie mi rad. Po prostu bądźcie".

Trzymamy kciuki. Bądź silny, Marku!