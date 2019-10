Marcin Lewandowski pobiegł po medal. A wciąż się uczy

Dwóch kolarzy wpadło do rowu w wyścigu orlików

Video: Eurosport

Dwóch kolarzy wpadło do rowu w wyścigu orlików

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

»