Marcin Lewandowski z nowym rekordem Polski. "Bieg nie był idealny. Dużo krwi mi leci z piszczeli"

Lewandowski uzyskał czas 3.31,95. Już przed wylotem do Paryża zapowiadał, że jest w stanie poprawić rekord Polski. Należał on od dwóch lat do niego i wynosił 3.34,04.

Stawka w stolicy Francji była bardzo silna i Polak wiedział, że narzucone tempo będzie wysokie. Dlatego też od początku nie ustawiał się na czele, ale trzymał się raczej z tyłu. Ostatecznie do mety dobiegł jako dziesiąty. Zwyciężył reprezentant Ugandy Ronald Musagala – 3.30,58.

Jeszcze dużo do zrobienia

- Kolejny mega fajny bieg. To była tylko kwestia czasu, ale dostałem drugą szansę w tym roku pobiegania mocnego półtoraczka i wykorzystałem ją. Mega się cieszę z nowego rekordu Polski, ale po to tu przyjechałem. Ostatnie treningi pokazywały, że powinno być dobrze. Zrobiłem swoje, ale bieg nie był idealny. Jestem cały poobijany, dużo krwi mi leci z piszczeli. Całe 1500 m musiałem się przepychać, a przed metą musiałem praktycznie stanąć, bo nie było miejsca, gdzie wyprzedzać. Mega fajna robota i pamiętajcie, że mamy jeszcze pięć tygodni do mistrzostw świata i dużo rzeczy do zrobienia – skomentował na Instagramie Lewandowski.









Rekordowe pchnięcie

Rekord mityngu w pchnięciu kulą poprawił Nowozelandczyk Tom Walsh – 22,44. Polacy tym razem nie odegrali w konkursie wielkiej roli. Haratyk najlepszy rezultat uzyskał w trzecim podejściu – 21,34. A Bukowiecki w ostatniej, szóstej.



Doskonale zaprezentował się Amerykanin Sam Kendricks, który skoczył o tyczce 6 metrów. Polacy tym razem nie startowali. Paweł Wojciechowski w piątek został mistrzem Polski, a Piotr Lisek oczekuje w Szczecinie na narodzenie się pierwszego dziecka.



Szybkie i sensacyjne 400 metrów. Całe podium dla Aniołków Niespodziewane... czytaj dalej » Wśród kobiet w tej konkurencji triumfowała nieoczekiwanie Kanadyjka Alysha Newman. Po raz pierwszy w karierze skoczyła 4,82 i poprawiła rekord kraju. Ustąpić musiała jej tym razem mistrzyni olimpijska, świata i Europy Greczynka Katerina Stefanidi – 4,75.



Kolejny znakomity czas w biegu na 400 m ppł uzyskał Norweg Karsten Warholm – 47,26. Po raz drugi z rzędu przegraną z Kubanką Denią Caballero – 66,91 musiała przeboleć mistrzyni olimpijska, świata i Europy w rzucie dyskiem Chorwatka Sandra Perkovic – 65,01.

Jamajski sprint

Sprint zdominowały Jamajki. Na 100 m najszybsza była Elaine Thomspon – 10,98, a na 400 m Stephenie Ann McPherson – 51,11. Rewelacyjny czas na 200 m uzyskał Amerykanin Noah Lyles – 19,65. To także rekord mityngu, a poprzedni należał do rekordzisty świata i legendy sprintu Jamajczyka Usaina Bolta i wynosił 19,73.



Siedem zawodniczek miało czas poniżej dwóch minut w biegu na 800 m. Pierwsza na mecie zameldowała się Amerykanka Hanna Green – 1.58,39.



W trójskoku triumfowała Wenezuelka Yulimar Rojas – 15,05, a wśród mężczyzn Amerykanin Will Claye – 18.06. W nie najlepiej obsadzonym biegu na 100 m najszybszy okazał się Irańczyk Hassan Taftian – 10,03, który ustanowił rekord kraju. Kanadyjczycy byli najlepsi w skoku wzwyż - Michael Mason – 2,28 i w biegu na 800 m Brandon McBride – 1.43,78. Na 3000 m z przeszkodami wygrał Marokańczyk Soufiane El Bakkali – 8.06,64. A na 110 m ppł Daniel Roberts – 13,08.



To był już ostatni mityng "eliminacyjny". Pozostały do rozegrania dwa finałowe zawody – 29 sierpnia w Zurychu i 6 września w Brukseli.

Wyniki mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu:



KOBIETY



100 m

1. Elaine Thomspon (Jamajka) 10,98

2. Marie-Josee Ta Lou (Wybrzeże Kości Słoniowej) 11,13

3. Dafne Schippers (Holandia) 11,15



400 m

1. Stephenie Annn McPherson (Jamajka) 51,11

2. Kendall Ellis (USA) 51,21

3. Shakima Wimbley (USA) 51,50



800 m

1. Hanna Green (USA) 1.58,39

2. Natoya Goule (Jamajka) 1.58,59

3. Winnie Nanyondo (Uganda) 1.58,83



trójskok

1. Yulimar Rojas (Wenezuela) 15,05

2. Liadagmis Povea (Kuba) 14,75

3. Keturah Orji (USA) 14,72



tyczka

1. Alysha Newman (Kanada) 4,82

2. Katerina Stefanidi (Grecja) 4,75

3. Sandi Morris (USA) 4,75



dysk

1. Denia Caballero (Kuba) 66,91

2. Sandra Perkovic (Chorwacja) 65,01

3. Feng Bin (Chiny) 64,60



M Ę Ż C Z Y Ź N I



100 m

1. Hassan Taftian (Iran) 10,03

2. Emre Zafer Barnes (Turcja) 10,19

3. Gavin Smellie (Kanada) 10,25



200 m

1. Noah Lyles (USA) 19,65

2. Ramil Guliyev (Turcja) 20,01

3. Aaron Brown (Kanada) 20,13



800 m

1. Brandon McBride (Kanada) 1.43,78

2. Wesley Vazquez (Portoryko) 1.43,83

3. Michael Saruni (Kenia) 1.44,41



1500 m

1. Ronald Musagala (Uganda) 3.30,58

2. Ayanleh Souleiman (Dżibuti) 3.30,66

3. Filip Ingebrigtsen (Norwegia) 3.31,06

...

10. Marcin Lewandowski (Polska) 3.31,95



110 m ppł

1. Daniel Roberts (USA) 13,08

2. Orlando Ortega (Hiszpania) 13,14

3. Freddie Crittenden (USA) 13,17



400 m ppł

1. Karsten Warholm (Norwegia) 47,26

2. Ludvy Vallant (Francja) 48,30

3. Kyron McMaster (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) 48,33



3000 m z przeszkodami

1. Soufiane El Bakkali (Maroko) 8.06,64

2. Benjamin Kigen (Kenia) 8.07,09

3. Lemecha Girma (Etiopia) 8.08,63



tyczka

1. Sam Kendricks (USA) 6,00

2. Augusto Dutra (Brazylia) 5,80

3. Emmanouil Karalis (Grecja) 5,70



trójskok

1. Will Claye (USA) 18,06

2. Christian Taylor (USA) 17,82

3. Omar Craddock (USA) 17,28



wzwyż

1. Michael Mason (Kanada) 2,28

2. Andrij Procenko (Ukraina) 2,28

3. Ilja Iwaniuk (neutralna flaga/Rosja) 2,28



kula

1. Tomas Walsh (Nowa Zelandia) 22,44

2. Joe Kovacs (USA) 22,11

3. Darlan Romani (Brazylia) 21,56

4. Michał Haratyk (Polska) 21,34

...

7. Konrad Bukowiecki (Polska) 21,20