Wielki bieg Lewandowskiego. Pobity 43-letni rekord Malinowskiego

Rośnie forma Małachowskiego. Polak z minimum na igrzyska Piotr Małachowski... czytaj dalej » Od 1976 roku rekord należał do Bronisława Malinowskiego i wynosił 3.55,40. Lewandowski już przed czwartkowym startem zapowiadał, że chce ten wynik zaatakować. Dzień wcześniej rywalizował jednak na 800 m w 1. Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, więc wydawało się mało prawdopodobne, że w tak krótkim czasie uda mu się zregenerować. Tym bardziej, że czekała go jeszcze podróż do Norwegii.

A jednak.

Miejscowi liczyli na Ingebrigtsena

Lewandowski popisał się znakomitym finiszem, jeszcze 200 m przed metą był czwarty. Po raz pierwszy od 2008 roku Europejczyk wygrał w Oslo rywalizację na milę - bieg rozgrywany zawsze na zakończenie mityngu. W tym roku gospodarze liczyli na zwycięstwo najmłodszego z klanu braci Ingebrigtsenów – Jakoba. Norweg ostatecznie był piąty – 3.53,04.



Polak wypełnił w czwartek także minimum na mistrzostwa świata na dystansie 1500 m. - Nadal jestem w ciężkim treningu, nie spodziewałem się, że uda się wygrać. To zwycięstwo dużo dla mnie znaczy wyznał - Lewandowski.