Lewandowski pobiegł po rekord Polski. "Nie rzucam słów na wiatr"

Poprzedni rekord należał do Lewandowskiego od 2014 roku i wynosił 3.37,37. Był ustanowiony w Birmingham.



Wynik Tefery jest najlepszym w tym roku na świecie.

Na cel charytatywny

- Nigdy nie rzucam słów na wiatr. Głośno zapowiadałem, że celuję w ten rekord. Być może niepotrzebnie, bo wywoływałem sam na sobie dużą presję. Stary, a głupi. Powiedziałem jednak wczoraj tak dlatego, że czułem się dobrze, a nie, żeby dmuchać balonik oczekiwań. Zawsze robię spokojnie swoje. Chciałem zostawić serce na bieżni, żeby dać je komuś innemu. Wszystkie środki, które zarobiłem w Toruniu, po raz kolejny oddaję na cel charytatywny - wyznał Lewandowski.



Dodał, że od samego początku słyszał bardzo głośny doping polskich kibiców i to oni go w środę ponieśli. Wynik Lewandowskiego jest najlepszy w Europie w tym roku.



- Tutaj był taki ryk, że słyszałem kibiców od startu do mety. To, co zrobili w końcówce, to poezja - przyznał.



Czwarty w tym samym biegu Michał Rozmys wynikiem 3.38,53 wypełnił minimum PZLA na halowe mistrzostwa Europy w Glasgow (1-3 marca).