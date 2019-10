Lewandowski: przeciwnicy niczym mnie nie zaskoczą

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Paweł Fajdek bardzo pewnie sięgnął po złoto w rzucie młotem, ale ze swoich rzutów nie był zadowolony, bo wie, że stać go na więcej. Zobaczcie, co powiedział mistrz świata zaraz po ceremonii, w której odebrał złoty medal.

Szczęśliwy po szybkim awansie do finału w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Oto, co powiedział przed kamerami Eurosportu.

Michał Haratyk był jednym z głównych faworytów do medalu w pchnięciu kulą na lekkoatletycznych MŚ 2019. W kwalifikacjach mistrz Europy rzucał jednak fatalnie i nie awansował do finału.

Polak wygrał drugą serię półfinałową, a jego czas 3.36,50 okazał się najlepszy na tym etapie rywalizacji. Teraz czeka go dzień przerwy, w finale pobiegnie w niedzielę.

- Jest dobrze. Stać mnie na rekord Polski [3.31,95 - red.]. Nie spodziewam się go oczywiście tutaj, bo to jest bieganie turniejowe, ale chodzi o to, że jest moc. Cieszę się bardzo, że przeszedłem do finału z bezpiecznej, pewnej pozycji - przyznał przed kamerą Eurosportu.

"Byłem spokojny"

"To dla mnie wielki sukces". Wiesiołek poza dziesiątką, ale z dwoma rekordami - Nie było łatwo... czytaj dalej » Lewandowski długo trzymał się z tyłu stawki. Jeszcze po 1200 metrach był 10. Końcówka w jego wykonaniu była jednak imponująca.

- Bylem "zamknięty", ale w głowie miałem ten poprzedni bieg [eliminacyjny - red.]. Widziałem Szweda, Amerykanina, którzy mijali wszystkich jak furmanki. Zostało mi to mocno w głowie, powiedziałem sobie: spokojnie, Marcin, będzie okazja. Zdarzyła się szybciej, bo nie na sto metrów do mety, tylko trzysta. Wykorzystałem ją, spokojny byłem do samego końca - zapewnił.



- Ciągle podkreślałem, że moją bronią jest szybkość z biegów na 800 metrów. To było dzisiaj widać. Po drugie szykowałem się do tego. Ponad 300 dni w roku spędzam za granicą. Przeważnie w wysokich górach, zostawiam rodzinę, dzieci. Jest mi bardzo ciężko, ale cieszę się chociaż, że mi wychodzi. Myślę, że bieg finałowy będzie podobny jak ten w półfinale - ani szybki, ani wolny. Dla mnie większego znaczenia to nie ma, jestem przygotowany na bardzo mocny finisz. Przeciwnicy niczym mnie nie zaskoczą - dodał.

Czas zaatakować podium

Lewandowski od dwóch lat stawia tylko na 1500 metrów. Wcześniej, na krótszym dystansie, w mistrzostwach świata był dwukrotnie czwarty - w 2011 roku w koreańskim Daegu i dwa lata później w Moskwie.

- Gdy pierwszy raz znalazłem się tuż za podium, byłem przeszczęśliwy. Dwa lata temu powtórzyłem to, ale uznałem to za wielką porażkę. W tym momencie gdybym był czwarty, po prostu bym się śmiał - zakończył.

Transmisje z mistrzostw świata w Dausze w Eurosport Player.