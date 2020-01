Trzęsienie ziemi w polskiej lekkoatletyce. "Najtrudniejsza sytuacja w mojej karierze"

14-letni biegacz popłakał się z bezsilności. Sędzia nie dopuścił go do startu Cieszył się na... czytaj dalej » Głos zabrał sam szkoleniowiec. - Nie jestem już trenerem Marcina Lewandowskiego, Adama Kszczota, Angeliki Cichockiej i Patrycji Wyciszkiewicz. Sprawa jest zamknięta – poinformował.



O tym, że kontrakt między nim a PZLA nie jest podpisany, mówiono od pewnego czasu. Wydawało się jednak, że to wyłącznie formalność. Tym bardziej, że Lewandowski poprowadził kilku polskich zawodników do medali największych imprez.

W zeszłym sezonie świętował brązowy medal mistrzostw świata w Dausze na dystansie 1500 m razem ze swoim bratem Marcinem.



Kilka tygodni później także dwukrotny wicemistrz świata na 800 m Kszczot poinformował, że w sezonie olimpijskim dołączy do ich grupy. Wówczas wydawało się, że wszystko jest ustalone.

Lewandowski: sprawa jest ostatecznie zamknięta

PZLA przekazał, że umowa została do Lewandowskiego wysłana, ale on nie chciał jej podpisać. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi głównie o sprawy finansowe, choć żadna ze stron nie chce o tym mówić wprost.



Związek długo twierdził, że negocjacje jeszcze trwają, ale trener poinformował, że złożył już pismo o rezygnacji do ministerstwa i PZLA.



- Żadnych negocjacji czy mediacji nie ma. Sprawa jest ostatecznie zamknięta. Związek określił swoje warunki, nałożył na mnie obowiązki, ale ja tego nie przyjąłem – skwitował Lewandowski.

Źródło: Newspix Marcin Lewandowski i Adam Kszczot należą do światowej czołówki biegaczy

Ten fakt ostatecznie potwierdził też związek. "Pan Tomasz Lewandowski nie przyjął proponowanego kontraktu na rok 2020. Aktualnie jesteśmy na etapie wypracowywania nowych rozwiązań, aby zapewnić zawodnikom odpowiednie przygotowanie do igrzysk olimpijskich" - poinformował dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.



To oznacza, że czwórka polskich lekkoatletów pozostała obecnie bez trenera i na niespełna pół roku przed igrzyskami w Tokio jest w trudnej sytuacji.



- Najtrudniejszej w mojej sportowej karierze - przyznał Marcin Lewandowski, rekordzista Polski na milę i na 1500 m.

Kszczot: jest mi przykro

Jasny cel na sezon olimpijski. "Chcemy zostać najlepszą sztafetą świata" Iga... czytaj dalej » - Tomek nie jest już moim trenerem. Martwię się, co będzie dalej. Jak ja mam zaufać komuś pół roku przed igrzyskami? Sytuacja jest nie do odwrócenia, a ja nie wiem, co mam robić – zaznaczył halowy wicemistrz świata na 1500 m.



Obecnie cała grupa przebywa na zgrupowaniu w RPA. Pobyt trenera Lewandowskiego opłacił jeszcze związek, ale wiele wskazuje, że to ostatni obóz, w którym bierze on udział.



Również Kszczot, który po kilkuletniej współpracy ze Zbigniewem Królem postanowił do sezonu olimpijskiego przygotowywać się pod okiem Tomasza Lewandowskiego, powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna.



"Potwierdzam, że trener Lewandowski nie będzie kontynuował współpracy z PZLA. W dalszym ciągu będzie obecny w sporcie jako szkoleniowiec, a nasza współpraca nie ulega zmianie. Jest to bardzo trudna decyzja, jaką trener podjął, jednak wierzę, że jest przemyślana i nie wpłynie na przygotowania do igrzysk. Niemniej jest mi przykro, że po 15 latach pracy, taki jest jej wynik" – napisał Kszczot.



Na szerszy komentarz nie chciał się zgodzić. Można wnioskować, że nadal będzie chciał współpracować z Lewandowskim. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach i czy sam nie będzie musiał opłacić pracy trenera.

Źródło: Pawel Skraba/REPORTER Tomasz Lewandowski (z prawej) trenował i swojego brata Marcina, i Angelikę Cichocką

Cichocka i Wyciszkiewicz szukają wyjścia z sytuacji

W grupie chciałaby zostać także Cichocka. Mistrzyni Europy z 2016 roku na 1500 m może – po niemal dwóch latach przerwy – znowu mocno trenować. Do tej pory leczyła kontuzję, ale postawiła wszystko na jedną kartę, poddała się leczeniu w klinice w Monachium u lekarza m.in. piłkarzy Bayernu Monachium Hansa-Wilhelma Mueller-Wohlfartha i gdy wydawało się, że wyszła z najgorszych opresji, otrzymała kolejny cios.



Gwiazda sprintu popędzi po dwa olimpijskie złota. "Czwarte i ostatnie igrzyska" Cel wyznaczyła... czytaj dalej » - Jest mi bardzo ciężko, bo zostało sześć miesięcy do igrzysk, a trener zdecydował, że jednak nie będzie mnie w stanie przygotować. Staram się zrozumieć jego decyzję. PZLA o wszystkim wie i myślę, że będę miała wsparcie związku, ale chciałabym pozostać pod skrzydłami trenera Lewandowskiego, choć powoli dociera do mnie, że to już koniec. W tak krótkim czasie jest niemalże niemożliwe zbudować odpowiednią relację i zaufanie z innym trenerem – stwierdziła Cichocka, za której szkolenie oficjalnie będzie teraz odpowiadał jej mąż, Tadeusz Zblewski.



- Biega ze mną i od wielu lat pomaga w treningu. Co nie zmienia mojej sytuacji, bo ja nadal chciałabym pozostać w grupie m.in. z Marcinem Lewandowskim i właśnie z nim jeździć na zgrupowania – podkreśliła zawodniczka.



Duże nadzieje wiązała z Tomaszem Lewandowskim także Wyciszkiewicz. Wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 m nie chciała jednak komentować sytuacji. Według nieoficjalnych informacji przeszła już pod opiekę Iwony Baumgart, która na co dzień współpracuje ze swoją córką Igą Baumgart-Witan, także srebrną medalistką MŚ w sztafecie.

Czy to będzie rozwiązanie na stałe, na razie nie wiadomo.

Relacje na żywo z igrzysk olimpijskich w Tokio na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze.