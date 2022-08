Polski olimpijczyk padł ofiarą hakerów, stracił też pieniądze. "Może ktoś z Was miałby dla mnie rozwiązanie?"

"Niestety w tym miesiącu moja aktywność mocno zmalała, co nie znaczy, że nie trenuję. Obecnie próbuję odzyskać shakowane konto na Facebooku" - wyjaśnił na swoim koncie na Instagramie Chabowski, który latem zeszłego roku reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

36-latek jest maratończykiem. Sytuacja, w której się znalazł, wymaga wytrwałości, z jakiej Chabowski słynie na biegowych trasach.

Pobił kolejny rekord, skopiował zachowanie Bolta. "Jeśli ktoś odebrał to jako brak szacunku, przepraszam" Letsile Tebogo... czytaj dalej » Haker przejął, po czym z premedytacją doprowadził do zablokowania jego konta. Uczynił to rękami Facebooka, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę.

"Włamując się na moje prywatne konto, wrzucał kontrowersyjne treści i tym samym skutecznie zablokował moje konto prywatne (...). Skutkuje to tym, że obecnie w żaden sposób nie mogę się odwołać do Facebooka ani przez zablokowany profil, ani przez inne zaufane konto" - tłumaczy ofiara ataku hakerskiego.

Koledzy z Kalifornii nie odpowiadają

"Nie mogę też przez to zarządzać moim fanpage'em, który buduję od lat i przez który komunikuję się z Wami wszystkimi. Piszę do kolegów z Kalifornii [do biura Facebooka] przez wszystkie możliwe kanały, jednak odpowiedzi z ich strony brak. Jeżeli sytuacja nie zmieni się przez najbliższe dni, to prawdopodobnie stracę swój główny kanał komunikacji" - ubolewa we wpisie na Instagramie.

Chabowski wykorzystał już wszystkie znane sobie sposoby odzyskania konta, w związku z czym teraz zwrócił się apelem rozpaczy do internautów.

"Może ktoś z Was borykał się z podobnym problemem i miałby dla mnie rozwiązanie tej patowej sytuacji? Dodam tylko, że nie mogę zweryfikować swojego konta z poziomu mojego profilu oraz profilu zaufanej osoby" - przedstawił swój problem.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marcin Chabowski - 2:10:07 (@chabos_runner)





Olimpijczyk stracił dostęp do konta na Facebooku, jak i trochę pieniędzy z karty, która była podpięta pod ten serwis społecznościowy.

Z Marcinem Chabowskim można się skontaktować za pośrednictwem konta na Instagramie lub oficjalnej strony internetowej.