Drugie epokowe wydarzenie w maratonie w ciągu dwóch dni

Takiego weekendu w maratonie jeszcze nie było. Zainteresowanie konkurencją wzniecił w sobotę Kipchoge, pokonując maratońską trasę w kosmicznym czasie 1:59.40.

Kenijczyk dokonał tego podczas eventu INEOS 1:59 Challenge w Wiedniu. Biegł po świeżutko wylanym pod próbę bicia rekordu równiutkim asfalcie, w wyznaczonym przez meteorologów oknie pogodowym i korytarzu powietrznym stworzonym przez zmieniających się 41 pacemakerów. O to, żeby magiczna granica na pewno została złamana, dbał wyznaczający laserem tempo samochód, a także wolontariusze, którzy podawali biegaczowi napoje i batony energetyczne pod nos, z roweru, tak aby nie musiał ich pobierać ze stojących przy trasie stolików.

Wątpliwości po rekordowym biegu. "To tylko pokaz kunsztu techniki i nauki" Kenijczyk Eliud... czytaj dalej » Jednym słowem Kipchoge miał warunki, o których zwykli maratońscy śmiertelnicy nawet nie mieliby co marzyć. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych nie dopuszcza tego typu ułatwień, dlatego też wynik uzyskany w takich okolicznościach nie mógł zostać uznany za oficjalny rekord świata (on też należy do tego biegacza). Co z tego, skoro 34-letni Kenijczyk przeszedł do historii, porównując swoje osiągnięcie do postawienia stopy na Księżycu przez Neila Armstronga.

Kosgei pozazdrościła Kipchoge

Międzynarodowa społeczność - wyczyn wzbudził podziw na znacznie większą skalę niż tylko w świecie sportu - jeszcze nie zdążyła nacieszyć się tym epokowym wynikiem, kiedy niedziela przyniosła kolejne historyczne wydarzenie w maratonie.

Splendoru i światowej sławy kenijskiemu mistrzowi pozazdrościła 24-letnia Kosgei, która w niedzielę stanęła na starcie Chicago Marathon. "Wietrzne Miasto" zrobiło ukłon w stronę maratończyków - w niedzielę ucichł wiatr, było chłodno i słonecznie. Lepszej zachęty rodaczka pierwszego człowieka na świecie, który złamał granicę dwóch godzin w maratonie, nie potrzebowała.



WORLD RECORD: Brigid Kosgei sets the new world record in the marathon at the 2019 @BankofAmerica#ChicagoMarathon! pic.twitter.com/lakum2XoET — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2019

Zwyciężczyni Chicago Marathon z zeszłego roku (2:18.35) czy tegorocznego Maratonu Londyńskiego (2:18.20) szybko zostawiła w tyle najgroźniejsze rywalki i zaczęła toczyć walkę sama ze sobą.

Do pobicia miała 16-letni rekord Pauli Radcliffe, która w 2003 roku w Londynie przebiegła maraton w czasie 2:15.25. Najpierw Kosgei zaczęła się rozprawiać ze swoim rekordem życiowym. Szybko okazało się jednak, że biegnie nie tylko o dwie-trzy minuty szybciej niż w kwietniu w Londynie, ale i może pokusić się o rekord świata.

Kosgei wykorzystała szansę i uzyskała znakomity czas 2:14.04. Rekord świata pobiła imponującym stylu, pokonując wynik Radcliffe (zakończyła karierę w 2015 roku) aż o 81 sekund. Znakomita przed laty brytyjska biegaczka była zresztą w Chicago i po biegu miała okazję pogratulować Kenijce znakomitego rezultatu.

Former world record holder @paulajradcliffe poses with Brigid Kosgei at the finish after Kosgei broke the record this morning at the 2019 @BankofAmerica#ChicagoMarathonpic.twitter.com/niyGYZJ5Tp — Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2019

Dwie kolejne na mecie tegorocznej edycji chicagowskiego maratonu, Etiopki Ababel Yeshaneh i Gelete Burka, nie zmieściły się w czasie 2:20.

Najlepsze wyniki w historii w maratonie wśród kobiet:

1. Brigid Kosgei (Kenia) - 2:14.04 (Maraton w Chicago 2019)

2. Paula Radcliffe (Wielka Brytania) - 2:15.25 (Maraton Londyński 2003)

3. Mary Keitany (Kenia) - 2:17.01 (Maraton Londyński 2017)

4. Ruth Chepngetich (Kenia) - 2:17.08 (mistrzostwa świata w Dubaju 2019)

5. Worknesh Degefa (Etiopia) - 2:17.41 (mistrzostwa świata w Dubaju 2019)

6. Tirunesh Dibaba (Etiopia) - 2:17.56 (Maraton Londyński 2017)

7. Gladys Cherono (Kenia) - 2:18.11 (Maraton Berliński 2018)

8. Brigid Kosgei (Kenia) - 2:18.20 (Maraton Londyński 2019)

9. Vivian Cheruiyot (Kenia) - 2:18.31 (Maraton Londyński 2018)

10. Ruta Aga (Etiopia) - 2:18.34 (Maraton Berliński 2018)