Eliud Kipchoge pobił w Berlinie rekord świata w maratonie

Kipchoge był jednym z faworytów biegu w stolicy Niemiec i z tej roli wywiązał się znakomicie.

Blisko 38-letni triumfator 15 z 17 ostatnich maratonów, jakie pokonał był w niedzielę klasą dla siebie, od początku narzucając sobie bardzo mocne tempo.

Kipchoge nie dał szans rywalom

Kenijczyk ostatecznie wpadł na metę przy Bramie Brandenburskiej ze znakomitym czasem 2:01.09, o pół minuty poprawiając własny rekord sprzed czterech lat.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się pobić ten rekord - powiedział krótko Kipchoge cytowany przez oficjalne konto berlińskiego maratonu w mediach społecznościowych.







Drugie miejsce w Berlinie, ze stratą przeszło czterech minut do Kipchoge, zajął jego rodak Mark Korir (2:05.58), a trzeci był Etiopczyk Tadu Abate (2:06:28).

Eliud Kipchoge. Kim jest rekordzista świata w maratonie?

Kipchoge to dwukrotny mistrz olimpijski w maratonie (Rio de Janeiro 2016 oraz Tokio 2020). Łącznie na igrzyskach wywalczył cztery krążki, bo jest także srebrnym medalistą z 2008 roku Pekinu oraz brązowym z 2004 roku z Aten (oba zdobył na dystansie 5000 metrów). W 2003 roku w Paryżu zdobył również mistrzostwo świata w tej konkurencji.

W 2019 roku w Wiedniu jako pierwszy na świecie przebiegł maratoński dystans poniżej dwóch godzin, w czasie 1:59.40, ale wynik nie został uznany jako oficjalny rekord. Uzyskano go bowiem w specjalnych warunkach: na nowym asfalcie, w oparciu o bardzo precyzyjne prognozy warunków atmosferycznych, a przede wszystkim przy współudziale 41 dyktujących tempo biegaczy. Przed Kipchoge jechał też elektryczny samochód podający aktualne międzyczasy.

Wyniki rywalizacji mężczyzn w berlińskim maratonie 2022:

1. Eliud Kipchoge (Kenia) 2:01.09

2. Mark Korir (Kenia) 2:05.58

3. Tadu Abate (Etiopia) 2:06.28

4. Andamlak Belihu (Etiopia) 2:06.40

5. Abel Kipchumba (Kenia) 2:06.49

6. Limenih Getachew (Etiopia) 2:07.07