Niecały metr do awansu i rozczarowanie Polki. "Nie będę używać brzydkich słów"

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

Busby dotarł do mety dzięki rywalowi. Piękne obrazki w Dausze

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Lićwinko awansowała do finału skoku wzwyż w mistrzostwach...

Lićwinko awansowała do finału skoku wzwyż w mistrzostwach...

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fiodorow awansowała do finału rzutu młotem w mistrzostwach...

Fiodorow awansowała do finału rzutu młotem w mistrzostwach...

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem...

Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem w...

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

WSZYSTKO O LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA 2019

Kopron, rywalizująca w grupie B, pierwsze dwie próby spaliła. W trzeciej uzyskała 70,46 m, ale to był 13. wynik piątkowych eliminacji.

Pierwszy rzut i awans. Fiodorow zapewniła sobie finał Joanna Fiodorow... czytaj dalej » Do finału zakwalifikowała się czołowa "12" (to ostatnie premiowane awansem miejsce wywalczyła Chinka Na Luo - 71,35). Kopron zabrakło zatem niecałego metra, a minimum wynosiło 72 m.

Kopron: jestem cała w nerwach

- Nie było nerwów, byłam skoncentrowana do ostatniego rzutu. Pierwszy był mocny, ale w siatkę. Drugi na ponad 74 m, ale nie utrzymałam go. A w trzeciej próbie coś nie zagrało - tłumaczyła Kopron przed kamerą Eurosportu.



- Jest mi przykro, bo jestem w formie, co pokazała druga próba, ale taki jest sport - dodała.

Emocje rzecz jasna były ogromne. - Jestem cała w nerwach. Nie płaczę, ale nie wiem, co będzie niedługo. Nie będę używać brzydkich słów. Muszę się wziąć w garść. Przede mną jeszcze start w igrzyskach wojskowych, ale teraz trochę wolnego. Być może w sobotę wrócę już do kraju - skwitowała Kopron.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zabrakło metra. Kopron nie awansowała do finału rzutu młotem w MŚ w Dausze

Finał z Fiodorow

W finale wystąpi druga z Polek Joanna Fiodorow, która po uzyskaniu w pierwszym podejściu rezultatu 73,29 mogła pójść do szatni. W sumie był to trzeci wynik eliminacji. Najlepszy uzyskała startująca w grupie B Amerykanka DeAnna Price - 73,77.



W Dausze nie startuje czterokrotna mistrzyni świata Anita Włodarczyk, która w tym roku przeszła operację kolana i koncentruje się na przygotowaniach do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

Finał odbędzie się w sobotę o godzinie 18.25 polskiego czasu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Fiodorow awansowała do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze

Transmisje w Eurosporcie

Całe mistrzostwa transmitować będzie Eurosport 1, dostępne będą także w usłudze Eurosport Player.

Odbywająca się w Katarze impreza to jeden z najważniejszych kroków na drodze do igrzysk olimpijskich w Tokio, które już w przyszłym roku w całości pokaże tylko Eurosport.

Więcej informacji o mistrzostwach świata w Dausze, lekkoatletyce i innych dyscyplinach olimpijskich, w tym wiele materiałów wideo, wywiady, artykuły i analizy na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych kanału.