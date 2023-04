Medalistka olimpijska przekazała radosną nowinę. "Najważniejsza rola w swoim życiu"

Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów zdobyła złoty medal w sobotę na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Drużyna polskich lekkoatletów w składzie: Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Karol Zalewski i Kajetan Duszyński pobiła rekord Europy, który ustanowiła w piątek. Medali jeszcze możemy mieć więcej. Do finału skoku o tyczce awansował Piotr Lisek, a o medal w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym powalczy jeszcze Katarzyna Wasick.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu Paweł Czapiewski i Paweł Januszewski o sprytnej zagrywce trenerów polskiej sztafety mieszanej 4x400 m, która zdobyła złoty medal. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"W tym roku przygotowania do sezonu letniego będą inne niż dotychczas. Szykuję się do najważniejszej roli w swoim życiu. Od wielu lat powtarzałam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, a posiadanie dziecka zawsze było jednym z moich marzeń" - czytamy we wpisie szczęśliwej przyszłej mamy.

Hołub-Kowalik: ze sportem jeszcze się nie żegnam

"Przezwisko Mamasita nie wzięło się z niczego. Muszę przyznać, że obawy przed tym, co będzie są ogromne, ale staram się cieszyć każdą chwilą tego stanu. Już niedługo nasze życie stanie na głowie i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wasze wsparcie w tym wyjątkowym dla nas momencie" - dodała Hołub-Kowalik, która określana jest mianem jednego z "Aniołków Matusińskiego".

Specjalizuje się w biegu na 400 m. Ze sztafetą 4x400 m zdobyła niemal wszystko - mistrzostwo Europy na hali (2017 i 2019) oraz stadionie (2018), dwa medale mistrzostw świata (srebro w 2019) i brąz (2017), ponadto jest dwukrotną halową wicemistrzynią globu (2016 i 2018).

Z najważniejszej imprezy, igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku, przywiozła dwa medale: srebro w kobiecej sztafecie 4x400 i złoto w sztafecie mieszanej na tym samym dystansie (biegła w eliminacjach).

Jak zaznaczyła 30-letnia biegaczka, ciąża nie oznacza, że kończy karierę. "PS. Ze sportem jeszcze się nie żegnam" - zakończyła wpis.