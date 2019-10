Ostatni dzień mistrzostw i medalowe szanse Polaków

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fajdek świętuje wygraną. "See you in Tokio"

Święty-Ersetic nie dostała wolnego. Sztafeta spokojnie wbiegła do finału

W półfinale 100 m przez płotki powalczy Karolina Kołeczek. W przypadku sukcesu, ją także czekać będzie jeszcze finał. Zadanie jednak przed nią bardzo trudne.

Bardzo ciekawie zapowiada się bieg na 1500 m z Lewandowskim. Halowy wicemistrz świata zapewnia, że nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Chciałby jednak, by bieg był poprowadzony na czas między 3.34 a 3.35.



- Myślę, że w wolnym biegu będzie więcej przypadkowości. Jeśli bieg będzie bardzo szybki, to po prostu wygra ten, kto będzie najlepiej przygotowany. Dla mnie najlepszy byłby bieg na 3.34-3.35. Najlepiej bym się w nim czuł i miałbym największe szanse - ocenił.



Medal byłby jego największym sukcesem. - Wiem, że mam szansę, ale podchodzę do tego spokojnie - zapewnił.



Drugie życie - jak to sam określił - dostał Krukowski. W eliminacjach miał sporo szczęścia, bo jego wynik 82,44 nie dawał bezpośredniego awansu. - To był wypadek przy pracy. Nigdy nie byłem jeszcze tak dobrze przygotowany do imprezy docelowej - podkreślił po sobotnich zmaganiach.



Jeśli poprawiłby własny rekord Polski wynoszący 88,09, powinien zdobyć medal.

Zmęczona, ale zmotywowana Święty

Emocji nie zabraknie w finale 4x400 m kobiet. Przed dwoma laty Polki wywalczyły - wtedy dość nieoczekiwanie - brąz. Teraz mają chrapkę na więcej, ale łatwo nie będzie. Tym bardziej że finał będzie już szóstym biegiem w tych mistrzostwach liderki Justyny Święty-Ersetic.

- Jestem bardzo zmęczona, ale mam nadzieję, że finał da mi dodatkową motywację - przyznała mistrzyni Europy.



Trener Aleksander Matusiński często zaskakuje składem. Dwie Polki, które indywidualnie wystąpiły w finale 400 m, Święty-Ersetic i Iga Baumgart-Witan raczej są pewniakami, ale pozostałe dwa miejsca do obsadzenia pozostają zagadką.



Mistrzostwa świata tradycyjnie zakończy rywalizacja sztafet 4x400 m mężczyzn.



Polacy dotychczas zdobyli cztery medale, w tym złoty Pawła Fajdka w rzucie młotem.



Program ostatniego dnia mistrzostw świata w Dausze (czasu polskiego):

18.02 - 100 m ppł kobiet, półfinały (Karolina Kołeczek)

18.15 - w dal kobiet, FINAŁ

18.40 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ (Marcin Lewandowski)

18.55 - oszczep mężczyzn, FINAŁ (Marcin Krukowski)

19.00 - 10 000 m mężczyzn, FINAŁ

19.50 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Kołeczek)

20.15 - 4x400 m kobiet, FINAŁ (Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic,

Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

20.30 - 4x400 m mężczyzn, FINAŁ