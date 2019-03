Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) awansował do finału skoku w dal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Polak skoczył w eliminacjach 7,86, co było czwartym rezultatem.

Marcin Lewandowski awansował do finału biegu na dystansie 1500 m podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Glasgow. Polak wygrał swój bieg eliminacyjny. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

W biegu na 400 metrów podczas halowych ME w Glasgow Karol Zalewski cudem uniknął upadku. Na szczęście utrzymał się na nogach i uzyskał awans do półfinału. Transmisje z imprezy od piątku do niedzieli w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Marcin Lewandowski będzie miał za głównego rywala 18-letniego Jakoba Ingebrigtsena z Norwegii, który w sobotę wieczorem w świetnym stylu triumfował na 3000 m. Udzielając wywiadu najmłodszy w historii halowy mistrz kontynentu z rozbrajającą szczerością przyznał, że już od 16 minut powinien... spać.

Nie odpuści na milimetr

- Niech młody wilczek martwi się, jak ograć Lewandowskiego, a nie ja, jak go pokonać. Swoje w sporcie już zrobiłem. Inaczej już do tego podchodzę. To piękna przygoda, ale najważniejsza jest rodzina. Nie oznacza to jednak, że odpuszczę chociażby na milimetr. W Berlinie zabrakło mi dwóch metrów, żeby z nim wygrać. Może teraz nie zabraknie - mówił Lewandowski po eliminacjach, wspominając pojedynek z ubiegłorocznych mistrzostw na stadionie.

Pewna siebie jest Sofia Ennaoui, której główną rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Laura Muir, również triumfatorka biegu na 3000 m.

Taktyka opracowana

- Ona pójdzie od początku bardzo mocno. Trzeba trzymać się jak najbliżej, ale mało kto daje radę utrzymać jej tempo. Jeżeli będę blisko na 200 m przed metą, to nawet ją da się pokonać na finiszu - analizowała możliwy scenariusz finału Polka.

Mistrzostwa zwieńczą zmagania sztafet. Biało-czerwone będą faworytkami. Otwarcie przyznają, że chcą obronić tytuł zdobyty dwa lata temu w Belgradzie. Iga Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic postarają się zrehabilitować za nieudany w sumie start indywidualny - ta pierwsza odpadła w półfinale, a druga przybiegła do mety finału na szóstym, ostatnim miejscu.

Mężczyźni - halowi mistrzowie i rekordziści świata - zmagają się z plagą kontuzji. Nie wiadomo, czy po urazie, którego nabawił się w eliminacjach indywidualnych, dojdzie do siebie Karol Zalewski (AZS AWF Katowice). Bez niego skład sztafety byłby bardzo eksperymentalny, bo będzie musiał go uzupełnić jeden ze specjalistów od biegu na 800 m.

Przed południem o niespodzianki w skoku w dal i pchnięciu kulą mogą się postarać Tomasz Jaszczuk (AZS AWF Katowice) oraz Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok). Oboje eliminacje zakończyli na czwartej pozycji. Nie bez szans na medal jest także Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków) w biegu na 60 m ppł. Rano wystąpi w półfinale, a po południu być może w finale.

Po dwóch dniach HME Polacy prowadzą w klasyfikacji medalowej z trzema złotymi i jednym srebrnym medalem.

Program lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Glasgow:

niedziela, 3 marca

11.00 trójskok kobiet, FINAŁ

11.06 60 m ppł, siedmiobój

12.05 60 m ppł, półfinał: Damian Czykier

12.15 tyczka, siedmiobój

12.25 60 m ppł kobiet, półfinał: Klaudia Siciarz

12.35 w dal mężczyzn, FINAŁ: Tomasz Jaszczuk

13.20 pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ: Klaudia Kardasz

-----

19.00 w dal kobiet, FINAŁ

19.05 tyczka kobiet, FINAŁ

19.10 60 m ppł mężczyzn, FINAŁ: ew. Damian Czykier

19.25 60 m ppł kobiet, FINAŁ: ew. Klaudia Siciarz

19.57 800 m mężczyzn, FINAŁ

20.15 wzwyż kobiet, FINAŁ

20.18 800 m kobiet, FINAŁ

20.35 trójskok mężczyzn, FINAŁ

20.37 1000 m, siedmiobój FINAŁ

21.01 1500 m mężczyzn, FINAŁ: Marcin Lewandowski

21.12 1500 m kobiet, FINAŁ: Sofia Ennaoui

21.25 4x400 m mężczyzn, FINAŁ: Dariusz Kowaluk, Rafał Omelko, Tymoteusz Zimny, Karol Zalewski

21.40 4x400 kobiet, FINAŁ: Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska, Justyna Saganiak, Justyna Święty-Ersetic