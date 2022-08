Pobił kolejny rekord, skopiował zachowanie Bolta. "Jeśli ktoś odebrał to jako brak szacunku, przepraszam"

Tebogo we wtorek wziął udział w biegu mistrzostw świata juniorów w kolumbijskim Cali. Dystans pokonał w 9,91 sekundy. Poprzedni rekord wynosił 9,94 sekundy, 19-latek ustanowił go dwa tygodnie temu w eliminacyjnym biegu mistrzostw świata seniorów w Eugene, potem odpadł w półfinale.

W Kolumbii znów pokazał, na co go stać, bieg całkowicie zdominował. Kapitalny był jego początek w wykonaniu sprintera. Na pierwszych metrach wypracował sobie tak dużą przewagę, że potem mógł pozwolić sobie na wiele. Ostatnie dwadzieścia metrów pokonał już na pełnym luzie. Celebrował sukces. Pewny siebie wykonywał gesty i uśmiechał się w kierunku biegnącego po srebro Jamajczyka.







Tak jak Bolt

Później przyznał, że takie zachowanie, choć spontaniczne, nie było przypadkowe. Coraz śmielej porównuje się go do Usaina Bolta, który zresztą jest jego idolem. We wtorek chciał nawiązać do biegu Jamajczyka z igrzysk w Pekinie, gdy ten bijąc rekord świata, przed metą zachował się w podobny sposób.

- Niczego nie planowałem, ale gdy tylko wykonałem pierwszy krok, to wiedziałem, że tytuł będzie mój. Nie martwiłem się o czas. Kiedy wystrzelił pistolet, musiałem mieć pewność, że to najlepsze wyjście z bloków startowych, na jakie mnie stać. I faktycznie, to był najlepszy start w moim życiu - przyznał.

- Jeśli ktoś odebrał to jako brak szacunku, to przepraszam - komentował swoje zachowanie na bieżni. - Zrobiłem to po to, aby kibice mogli mieć jeszcze większą radość. Chciałem im trochę przypomnieć, co robił Usain Bolt. Podziwiam go - wspomina.

Sam Bolt śledzi poczynania młodego Botswańczyka. Zaraz po jego wtorkowym sukcesie zareagował na jego osiągnięcie, udostępniając świetny wynik w mediach społecznościowych.

Drugi taki w historii, 9,80 było w zasięgu

Ich wyników nie można na razie ze sobą zestawiać, bo Jamajczyk zaczął rywalizować na dystansie 100 metrów, gdy był dwa lata starszy od Tebogo. W Pekinie pobiegł 9,69 sekundy jako 22-latek.

Co ciekawe Tebogo zaczął stawiać lekkoatletykę na pierwszym miejscu dopiero kilka lat temu. Jako szesnastolatek na równi z tą dyscypliną traktował piłkę nożną. Na samym sprincie skupia się dopiero od 2019 roku. Eksperci zwracają uwagę na jego naturalny sposób biegania, który nie charakteryzował wcześniej żadnego innego tak młodego zawodnika, nawet Bolta.

O ogromnym potencjale 19-latka świadczy to, że jest dopiero drugim zawodnikiem po Amerykaninie Travyonie Bromellu, który nie mając jeszcze 20 lat, złamał barierę 10 sekund. Po wtorkowym biegu stwierdził, że spokojnie mógłby pobiec w czasie 9,80 sekundy.

- Przed nami jeszcze trochę startów, nie chciałem przesadzać. To jest mój rok jako junior. Zostawiamy tutaj rekord, aby pobiły go kolejne pokolenia - przyznał.