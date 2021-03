Tysiąc nuggetsów, potem olimpijskie złota. Usain Bolt wspomina karierę

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

23.08 | Usain Bolt - najszybszy człowiek świata - podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym przebiegł 100 metrów w czasie 9,98 s, co jest najlepszym wynikiem tego sezonu i rekordem świata na tym dystansie w rywalizacji pod dachem.

Uciekał przed proboszczem, wygrał dwa razy z Boltem. "Nie dorobiłem się na sporcie" Miejsce w... czytaj dalej » Zapracował na to, by nazywać go Najszybszym Człowiekiem na Ziemi. Rekordzistą świata jest i na dystansie 100 m - 9,58 s - i na dwukrotnie dłuższym - 19,19.

Mistrzem olimpijskim w obu konkurencjach oraz w sztafecie został w sumie razy dziewięć. Jeden z tych tytułów stracił, ten z rywalizacji 4 x 100 m w Pekinie, po wykryciu dopingu u Nesty Cartera.

Przebogatą karierę Bolt zakończył w sezonie 2017. Kocha piłkę nożną, próbował zatem zaistnieć i w tej dziedzinie. Nic z tego nie wyszło, został zatem sportowym emerytem, co bardzo mu odpowiada.

Jak 34-latek spędza czas? Czy wraca do wydarzeń na stadionach całego świata? Sam wyjawił to w rozmowie z CNN.

Które z sukcesów ceni najwyżej? Wątpliwości w tym temacie nie ma żadnych - bezcenny jest każdy z medali olimpijskich.

- Zawsze będą moje, z nich dumny jestem najbardziej - oświadczył Jamajczyk. - To one tak długo pokazywały i udowadniały, kto dominuje. Spora grupa zawodników może powiedzieć, że rekord do nich należał lub wciąż należy. Tylko ja mogę powiedzieć, że złota na 100 i 200 m zdobywałem na trzech igrzyskach z rzędu.

Źródło: Getty Images Na bieżni Bolt dominował latami

Błyszczeć w wydaniu olimpijskim zaczął w sezonie 2008 w Pekinie.

W autobiografii "Faster than Lightning" zdradził, że w 10 spędzonych wtedy w Chinach dni zjadł w jednym z fast foodów mniej więcej tysiąc nuggetsów. Tak - tysiąc. Jego trener Glen Mills i agent Ricky Sims zawsze byli przeciwni tak niezdrowemu jedzeniu. Założyli się nawet z Boltem, że ten w dwa lata po odejściu ze sportu zapuści brzuch.

Nie zapuścił go do tej pory, przyznał jednak, że od dawna żywi się już dużo lepiej. - Bardzo dużo nauczyłem się w tym temacie - wyjaśnił. - Mam rodzinę, chcę być dla niej jak najdłużej zdrowy.



W maju jego partnerka Kasi Bennett urodziła córkę, którą para na cześć ojca nazwała Olympia Lightning Bolt, czyli Olympia Błyskawicaą.

Mistrz ćwiczy codziennie, dba o kondycję. Bywa twarzą kampanii reklamowych, zapraszany jest na liczne imprezy charytatywne i promocyjne. Za rywalizacją nie tęskni, nic a nic. Odwrotnie - czeka na igrzyska w Tokio, by śledzić je jako kibic.

- Wreszcie pooglądam i inne dyscypliny, na przykład pływanie i piłkę nożną. Lekkoatletykę oczywiście też. Zobaczę, jak zawodnicy poradzili sobie z przygotowaniami w czasach pandemii - zapowiedział.