Skakali na molo. Hat trick Liska w Sopocie

Piotr Lisek od lat należy do światowej czołówki tyczkarzy

- Dużo formy uleciało, ale mam nadzieję, że szybko wrócimy do tej formy, która była. Cały czas musimy pamiętać, że nie mamy na ten rok konkretnego celu. Dlatego musimy zadbać o utrzymanie formy do przyszłorocznych igrzysk - powiedział Piotr Lisek w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty. Transmisje z MŚ w lekkoatletyce w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Piotr Lisek zdobył w skoku o tyczce brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polak w drugiej próbie zaliczył 5,87 m, następnie strącił w pierwszej 5,92, a dwie kolejne próby przeniósł na 5,97, ale także były one nieudane. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Najszybsi z najszybszych. Kto w Tokio popędzi jak "Błyskawica"? To będą igrzyska... czytaj dalej » Poprzeczkę zawieszoną na 5,32, 5,52 oraz 5,72 zawodnik klubu OSot Szczecin przeskakiwał w pierwszych próbach. Następnie - bez powodzenia - atakował 5,82. Rekord zawodów - 5,81 - od roku 2018 należy do Pawła Wojciechowskiego.

Lisek sopocka imprezę wygrał po raz trzeci - poprzednio w latach 2014 i 2016). 5,72 to jego najlepszy wynik zakłóconego przez pandemię COVID-19 sezonu.

Poprawiony wynik z 1979 roku

Drugie miejsce zajął w sobotę Wojciechowski, pokonując wysokość 5,42. Trzeci był wieloboista Paweł Wiesiołek, który o dwa cm poprawił rekord życiowy - 5,02.



Ponadto na Skwerze Kuracyjnym Michał Gawenda ustanowił nieoficjalny rekord Polski młodzików. Prowadzony przez swojego ojca Andrzeja 15-latek uzyskał 4,82 i o centymetr poprawił osiągnięcie Ryszarda Kolasy z 1979 roku oraz o 17 swój najlepszy do tej pory rezultat.



Jedyną udaną próbę, na 4,22, miała trenująca w Polsce Malacova. To wystarczyło do zwycięstwa. Za Czeszką uplasowały się Agnieszka Kaszuba - 4,02 oraz Anna Łyko - 3,82.