Finał sztafety 4x100 m bez Polek. "Byłyśmy szybkie jak nigdy, a wyszło jak zawsze"

Swoboda to najszybsza polska sprinterka

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze. Transmisje z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Swoboda z awansem do półfinału na 100 metrów

Magdalena Stefanowicz, Martyna Kotwiła, Marika Popowicz-Drapała i Swoboda biegły po szóstym torze. Uzyskały wynik 43,19 i zajęły szóste miejsce w pierwszym biegu eliminacyjnym. Biało-Czerwone zostały wyprzedzone przez Brytyjki, Jamajki, Niemki, Chinki i Kanadyjki.

Pierwszą serię czasem 41,99 wygrały Brytyjki (Asha Philip, Imani Lansiquot, Ashleigh Nelson, Daryll Neita). Drugie miejsce zajęły Jamajki (Briana Williams, Natalliah Whyte, Remona Burchell, Kemba Nelson), które osiągnęły czas 42,37.



Do finału awansowało osiem sztafet: po trzy najszybsze z każdego biegu eliminacyjnego oraz dwie z najlepszymi czasami. Finał mistrzostw świata nie dla Swobody. "Fajnie, że miałam szansę się tutaj sprawdzić" Ewa Swoboda... czytaj dalej »

Swoboda: jest nam przykro

- Ufamy sobie już teraz. Wiemy, jak się biega i nad czym mamy pracować. Szybkości już nie musimy robić. Wystarczy, że będziemy robić zmiany. Jest nam przykro, ale będziemy nadal pracować. Przed nami mistrzostwa Europy - mówiła dziennikarzom Ewa Swoboda.

Najszybsza polska sprinterka zapewniła, że każda z dziewczyn dała z siebie wszystko. - Wyszłam jednak jak krowa i Marika we mnie wpadła. Dała mi bliższego kopa i pobiegłam. Fajnie - mówiła z uśmiechem Swoboda.

Inne zawodniczki też nie wyglądały na załamane. Wszystkie mówiły o źle wykonanych zmianach i ogromnym potencjale sztafety.



Najbardziej doświadczona Popowicz-Drapała po raz kolejny zadeklarowała, że ta ekipa jest gotowa na poprawienie rekordu Polski z 2010 roku.



- Widać to po treningach. Doszedł dziś czynnik ludzki. Wyciągniemy wnioski i widzimy się na mistrzostwach Europy. Nie chcemy zostać, a wsiąść do pociągu, który odjeżdża. Dziś byłyśmy szybkie jak nigdy, a niestety wyszło jak zawsze - powiedziała. W jej ocenie sztafeta musi na treningach więcej biegać w rytmie startowym.

Źródło: PAP/Adam Warżawa Kotwiła i Stefanowicz podczas kwalifikacyjnego biegu

Przyznała, że można bardzo dużo, zapowiadać jeszcze więcej. Jest mimo to świadomość, że w końcu trzeba pokazać to na bieżni.



- Myślałam, że finał będzie w zasięgu ręki. Jest nam przykro. To nie jest tak, że tylko tak mówimy, bo czujemy się mocne - wskazała Kotwiła.